Auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe ist am Mittwoch ein Unfall mit vier Lkw passiert. In Fahrtrichtung Süden sind zwei Fahrstreifen gesperrt. Es hat sich ein langer Stau gebildet.

Laut Polizei sind am Mittwochmorgen vier Lkw auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Nord zusammengeprallt. Die rechte und die mittlere Spur in Fahrtrichtung Karlsruhe sind gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Rettungswagen wurde trotzdem an den Einsatzort gerufen.

Lkw verliert bei Unfall auf A5 seine Ladung

Mindestens ein Lkw habe bei dem Unfall seine Ladung verloren, so die Polizei. Die Bergungsarbeiten sollen bis etwa 9 Uhr dauern. Es hat sich bereits ein Stau von mehreren Kilometern bis Kronau gebildet.

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.