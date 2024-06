In Baden-Württemberg läuft nach dem Hochwasser das große Aufräumen. Um Ärger mit Versicherungen zu vermeiden, gilt es dabei ein paar Dinge zu berücksichtigen.

Nach dem Rückgang des Hochwassers in Baden-Württemberg laufen in vielen Gemeinden aktuell Aufräumarbeiten. Mancherorts ist auch die öffentliche Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen: In Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) war zwischenzeitlich das Trinkwasser infolge des Hochwassers verunreinigt - mittlerweile ist sie wieder stabil. Trotzdem sollte das Wasser in vielen Ortsteilen vorsichtshalber noch abgekocht werden, heißt es beim Landratsamt Rems-Murr.

In vielen Haushalten im Rems-Murr-Kreis fehlt außerdem noch der Strom - auch hier ist insbesondere Rudersberg und Umgebung betroffen. Der Stromanbieter Syna möchte bis Donnerstagabend den größten Teil seiner Kunden wieder mit Strom versorgen können, schreibt der Anbieter auf seiner Homepage.

Die Bodenseekreis-Gemeinde Meckenbeuren kehrt nach dem Hochwasser der vergangenen Tage langsam wieder zur Normalität zurück. "Der Krisenstab hat heute seine Arbeit eingestellt", sagte eine Gemeindesprecherin am Mittwoch. Seit eineinhalb Tagen liefen die Aufräumarbeiten. "Dank des sonnigen Wetters sind die Aufräumarbeiten besonders gut vorangegangen."

Eine geflutete Grundschule im Ortsteil Kehlen soll an diesem Donnerstag wieder öffnen. Das Wasser sei abgepumpt worden und der Strom sei auch wieder da. Die Schule und ein angrenzendes Sportgelände standen nach dem Dauerregen vom Wochenende unter Wasser. Fast 30 Millionen Liter Wasser seien bereits vom Technischen Hilfswerk Überlingen an dem Sportplatz abgepumpt worden, sagte die Sprecherin.

Während in den Überschwemmungsgebieten in Oberschwaben die Aufräumarbeiten begonnen haben, schauen die Bodenseeanwohner noch gespannt auf den Wasserpegel. Laut Christoph Pape von den Bodensee-Schiffsbetrieben liege dieser bei mehr als 4,90 Metern. Damit habe der Pegel die erste Hochwasser-Vorwarnstufe um zehn Zentimeter überschritten. Bei den Fähren zwischen Meersburg und Konstanz gibt es wegen des hohen Wasserstandes ein Problem. Weil der Einfahrwinkel deshalb zu steil ist, können Menschen mit tiefergelegten Autos nicht auf der Fähre mitfahren. In der vergangenen Woche etwa habe der Pegelstand bei 4,20 Meter gelegen. Man beobachte die Lage.

Außerdem befinden sich laut Feuerwehr große Treibholzmengen im See und sind ein Hindernis und Gefahr für die Schifffahrt. Hier trafen die Feuerwehren Maßnahmen, um auch die Häfen zu schützen.

In Eriskirch und Langenargen am Bodensee gilt ab sofort ein Badeverbot. Das Gesundheitsamt des Bodenseekreises hat allen Seegemeinden und Gemeinden mit eigenem Gewässer empfohlen, ein solches Verbot auszusprechen. Der Dauerregen und das Hochwasser haben wohl Schadstoffe ins Wasser gespült.

In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat das Hochwasser sogar Auswirkungen auf die Europa- und Kommunalwahlen am kommenden Sonntag: Die Stadt verlegt zwei Wahllokale. Zwar stünden sie mittlerweile nicht mehr unter Wasser, die Böden seien aber mit Schlamm verschmutzt, so die Stadt. Es sei nicht absehbar, dass die beiden Wahllokale bis zum Sonntag wieder betriebsbereit seien. Die Örtlichkeiten, in die ausgewichen werden soll, seien 100 Meter von den ursprünglichen entfernt.

Auch wenn die Aufräumarbeiten vielerorts in vollem Gange sind, gibt es weiterhin Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Hochwasserschäden. Zum Beispiel im Rems-Murr-Kreis sind einige Straßen nach Informationen des Landratsamtes gesperrt. Die Landstraße zwischen dem Ortsteil Klaffenbach und Welzheim (Rems-Murr-Kreis) kann wohl für mehrere Monate nicht mehr befahren werden.

In Bergatreute im Kreis Ravensburg ist innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal ein Hang an der Landesstraße Richtung Baienfurt auf Höhe Löffelmühle abgerutscht. Die Straße bleibt bis Anfang kommender Woche gesperrt, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Bergatreute. Bei Neukirch sind Geröll und Bäume auf die Straße gestürzt, so die Feuerwehr. Die Lage dort sei noch nicht gesichert, Menschen sollten das Gebiet meiden. Es bestehe Lebensgefahr. Die Straße bleibt mehrere Tage gesperrt.

Im Ortenaukreis ist die Frohnaustraße in Hausach zwischen der B294 und Hegerfeldstraße wegen eines Erdrutsches in beiden Richtungen gesperrt, im Alb-Donau-Kreis die Straße bei Munderkingen wegen Hochwasser.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen gibt es hier:

Aufgrund der Unwetterschäden kommt es auch auf zahlreichen Bus- und Bahnstrecken in Baden-Württemberg und Bayern zu Ausfällen und Umleitungen. Die Strecke Ulm - Memmingen - Kempten (- Oberstdorf) ist zum Beispiel gesperrt. Die IC-Züge 2084 und 2085 fallen aus. Die Deutsche Bahn bittet weiterhin alle Fahrgäste, sich vor Reiseantritt online oder telefonisch über die Verbindung zu informieren.

Im Wieslauftal im Rems-Murr-Kreis gibt es zum Beispiel beim Busverkehr weiterhin Teil- oder sogar Komplettausfälle. Die Buslinie 230 fällt beispielsweise komplett aus, genauere Informationen gibt es bei den Verkehrsverbünden.

Viele Menschen sind aktuell damit beschäftigt, ihre überfluteten Keller von Schlamm und durch das Wasser beschädigte Gegenstände zu befreien. Dabei gibt es laut Verbraucherzentralen einiges zu beachten. Noch bevor mit Aufräumarbeiten begonnen wird, sollten Versicherte demnach alle vom Hochwasser verursachten Schäden detailliert dokumentieren. Es ist hilfreich, die Schäden in Bildern und Videos festzuhalten, am besten aus verschiedenen Blickwinkeln und in guter Beleuchtung. Außerdem ist es wichtig, zweifelsfrei festzuhalten, wann die Fotos und Videos aufgenommen wurden. Auch Zeugen können hinzugezogen werden.

Wichtig ist außerdem, sich möglichst früh mit dem eigenen Versicherer in Verbindung zu setzen und alle Versicherungen, so schnell es geht, zu informieren. Die meisten Versicherer bieten hierfür Schadens-Hotlines an. Sonst könnten Versicherte auch leer ausgehen.

Grundsätzlich gilt: Schäden an der Einrichtung deckt die Hausratversicherung ab. Die Wohngebäudeversicherung schützt bei Schäden am Wohngebäude durch Feuer, Explosion, Blitzschlag, Einbruch, Sturm und Hagel. Schäden durch von außen eindringendem Wasser übernehmen übliche Hausrat- und Gebäudeversicherungen in der Regel nicht. Das tun sie nur, wenn sogenannte Elementarschäden durch Naturkatastrophen oder Unwetter ausdrücklich mitversichert wurden.

Entwarnung gibt es nach den vergangenen Hochwasser-Tagen noch nicht: Vor allem in der Südhälfte von Baden-Württemberg sind am Donnerstag wieder einzelne Gewitter und punktuell Starkregen bis 20 Liter pro Quadratmeter möglich. Besonders betroffen sind der Hochrhein, Oberschwaben und das Allgäu, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch mitteilte. "An sich sind die Gewitter unproblematisch", sagte der Sprecher. Doch durch das Hochwasser in Süddeutschland in den vergangenen Tagen sei die Lage kritisch genug. Erneute Überschwemmungen könne man nicht ausschließen. Doch die Gefahr sei trotz der möglichen Gewitter ziemlich gering, hieß es.