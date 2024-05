SWR-Redakteurin Jana Prochazka SWR Julia Kunert

Jana Prochazka ist Redakteurin bei SWR Aktuell Baden-Württemberg Online. Sie hat Crossmedia Redaktion an der Hochschule der Medien in Stuttgart studiert. Seit September 2021 ist sie für den Südwestrundfunk tätig - zunächst als Werkstudentin und seit März 2023 als freie Mitarbeiterin. Am meisten interessiert sich Jana Prochazka für Themen in den Bereichen Klimawandel, Rechtsextremismus und Politik.