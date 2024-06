Die Vorfreude auf die EM im Land steigt. Die Hoffnung auf ein Sommermärchen wie bei der WM 2006 ist groß. Die Landesregierung hat einen Imagefilm dazu gemacht - The Länd of Football.

Noch wenige Tage, dann beginnt in Deutschland die Europameisterschaft 2024. Stuttgart als einer vor zehn Austragungsorte wird insgesamt fünf Spiele der EM austragen, darunter eine Partie der DFB-Elf gegen Ungarn. Baden-Württemberg als selbstbewusstes, fußballbegeistertes Land? Ein neuer Imagefilm der Landesregierung soll diesen Eindruck vermitteln. Das Land kann in Sachen Fußballkunst mitspielen - so die Botschaft des Films. "Ich sehe es vor allem als Chance, nicht nur guten Fußball zu verfolgen, sondern als Land auch wieder stärker zusammen zu rücken", so Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). Und CDU-Landeschef Manuel Hagel rechnet der Deutschen Mannschaft gute Chancen aus: "Sechs Spieler aus Clubs aus dem Land, die da auch was reißen und mit Julian Nagelsmann an der Spitze: Ich glaube, dass ein Ruck für das ganze Land ausgehen wird.“