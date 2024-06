Trauer in Heimatort von getötetem Polizisten: "Er hat immer gestrahlt"

per Mail teilen

Der am vergangenen Freitag in Mannheim bei einem Messerangriff tödlich verletzte Polizist kam aus Neckarbischofsheim im Rhein-Neckar-Kreis. Der ganze Ort trauert um den 29-Jährigen. Für Bürgermeister Thomas Seidelmann (parteilos) ist der Verlust besonders schmerzlich, denn er kannte Rouven L. sehr gut: "Er war die Sonne im Leben für viele Menschen", sagt er. Auch in Mannheim trauern Bürgerinnen und Bürger und Kolleginnen und Kollegen von Rouven L.