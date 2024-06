Die Gewerkschaft ver.di hat nach erneut gescheiterten Verhandlungen zu weiteren Warnstreiks an den Unikliniken aufgerufen. Die Notversorgung sei jedoch weiterhin gewährleistet.

Bei den Mitarbeitenden der Universtitätskliniken in Baden-Württemberg kommt es seit Mittwoch und in den kommenden Tagen zu weiteren Warnstreiks. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch aufgerufen. Nach der gescheiterten zweiten Verhandlungsrunde streiken die Unikliniken in Freiburg, Heidelberg, Ulm und Tübingen nun erneut.

Dreitägiger Streik am Uniklinikum Ulm

In der Uniklinik Ulm haben die Beschäftigten seit Mittwoch die Arbeit niedegelegt. Die Streiks sollen bis Freitag andauern. Für Donnerstagmittag ist eine Kundgebung auf dem Ulmer Weinhof mit anschließendem Protestmarsch zum Universitätsklinikum am Michelsberg geplant. Die Akut- und Notfallversorgung sowie nicht aufschiebbare Behandlungen seien jedoch abgesichert, so die Gewerkschaft. Ärztinnen und Ärzte seien von den Streiks ausgenommen.

Teilweise bis vollständige Schließung von Stationen in Freiburg

Am Uniklinikum Freiburg sollen zwei Stationen vollständig und 22 weitere teilweise geschlossen werden. Rund 200 Betten könnten streikbedingt demnach nicht belegt sein. Die geplanten Operationen seien um rund die Hälfte reduziert worden.

Auch Beschäftigte aus den Bereichen Medizin-Technik sowie Auszubildende und Praktikanten sind dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten sei aber sichergestellt. Durch eine Notdienstvereinbarung wird laut Klinikum so viel Personal bereit stehen wie am Wochenende oder an Feiertagen. Alle nicht aufschiebbaren Behandlungen und Operationen werden auch während des Streiks durchgeführt. Auch die Ambulanzen für Notfälle bleiben geöffnet.

Forderung nach höherem Gehalt und besseren Arbeitsbedingungen

Ver.di fordert elf Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten sowie eine akute Entlastung der Pflegekräfte und eine bessere Ausbildungsqualität. Laut Gewerkschaft lehnt der Arbeitgeberverband der Uniklinika bisher alle Regelungen ab, die über die Bezahlung hinausgehen. Statt kleineren Maßnahmen fordert ver.di ein umfassendes Zukunftspaket.