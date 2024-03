Ärztinnen und Ärzte an den Unikliniken in Baden-Württemberg wollen zum Wochenstart erneut streiken. Sie fordern mehr Geld und höhere Zuschläge für Überstunden und Nachtarbeit.

Die Unikliniken in BW werden wohl am Montag bestreikt. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat dazu aufgerufen. Patientinnen und Patienten müssen daher in den nächsten Tagen an den Unikliniken im Land längere Wartezeiten und die Verschiebung nicht dringender Operationen in Kauf nehmen.

Betroffen sind nach einer Mitteilung der Ärztegewerkschaft die Kliniken in Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm. Grund für den Warnstreik seien vier ergebnislose Verhandlungsrunden mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Zuletzt hatten die Ärztinnen und Ärzte am 30. Januar 2024 gestreikt.

Forderungen: Mehr Geld und die Neuregelung der Schichtarbeit

Die Ärztinnen und Ärzte planen einen Demonstrationszug durch die Stuttgarter Innenstadt, am Ende soll es auf dem Schlossplatz eine Kundgebung vor dem Finanzministerium geben.

Die Gewerkschaft fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt, bezogen auf ein Jahr sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. Auch soll die Schichtarbeit neu geregelt werden. Die geforderte lineare Erhöhung begründete der Marburger Bund mit der Inflation und dem Ziel, den Gehaltsabstand zu anderen Krankenhausträgern aufzuholen.

Die Arbeitgeber ließen am Verhandlungstisch jede Bereitschaft zu einer fairen Vereinbarung vermissen, kritisierte Sylvia Ottmüller, die baden-württembergische Landesvorsitzende des Marburger Bundes. "Das werden unsere Mitglieder nicht unbeantwortet lassen."

Einschränkungen für Patientinnen und Patienten

Die Notfallversorgung sei am Montag gesichert, teilte die Gewerkschaft mit. Patientinnen und Patienten dürften den Streik aber dennoch zu spüren bekommen. Es werde unter anderem Einschränkungen bei nicht dringlichen und verschiebbaren Operationen geben, so der Marburger Bund.

Was ist der Marburger Bund? Der Marburger Bund ist die Interessenvertretung aller angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Er ist nach eigenen Angaben politisch und weltanschaulich unabhängig und nach demokratischen Grundsätzen aufgebaut. Laut Satzung ist der Zweck des Verbandes, die beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Belange seiner Mitglieder auf der Basis ärztlicher Berufsauffassung zu wahren. Der Marburger Bund sieht zur Erreichung seiner gewerkschaftlichen Ziele Streik als die schärfste Form des Arbeitskampfes an. Quelle: Marburger Bund

Unikliniken Freiburg, Ulm und Tübingen auf Streik vorbereitet

Am Universitätsklinikum in Freiburg beispielsweise muss ein Teil der geplanten Operationen und Ambulanztermine verschoben werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums. Vom Streik nicht betroffen sind demnach die Notfallversorgung, die Geburtshilfe und die Versorgung von Intensivpatientinnen und -patienten. Die Blutspendezentrale ist wie gewohnt geöffnet. Am Montag könnte es aber längere Wartezeiten geben.

Am Universitätsklinikum Ulm (UKU) wird der Streiktag durch eine sogenannte Notdienst-Vereinbarung geregelt. Diese sieht die Besetzung im ärztlichen Bereich analog zu Wochenend- bzw. Feiertagsdiensten vor. Daher müssen am UKU alle geplanten Operationen verschoben werden. In den Sprechstunden muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Auch an der Uniklinik Tübingen wird am Montag gestreikt. Nach Angaben des Klinikums ist eine Notdienstvereinbarung getroffen worden. Notfälle und onkologisch dringliche Fälle könnten behandelt werden. Auch die Notfallversorgung rund um Schwangerschaft und Geburt in der Frauenklinik sei gesichert.

Der Warnstreik bei den Ärztinnen und Ärzten reiht sich ein in eine Vielzahl von Streiks in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. So gab es erst kürzlich eine Arbeitsniederlegung bei der Lufthansa. Dazu der schwelende Konflikt bei der Bahn, der beispielsweise auch Auswirkungen auf Schulen hatte. Auch im Einzelhandel wird 2024 immer wieder gestreikt.