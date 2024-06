per Mail teilen

Im April hat Alpirsbach einen neuen Bürgermeister gewählt. Doch die Wahl ist ungültig und muss wiederholt werden, weil der Bürgermeister die Wähler getäuscht haben soll.

Die Bürgermeisterwahl in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) ist ungültig. Das hat der Freudenstädter Landrat Klaus Michael Rückert am Mittwoch bekanntgegeben. Das gelte für beide Wahlgänge, also die Haupt- und Stichwahl vom April dieses Jahres.

Bürgermeisterwahl muss wiederholt werden

Als Grund nennt die Prüfungsbehörde im Landratsamt Verstöße gegen Wahlvorschriften. So soll der neue Bürgermeister, Sven Christmann (parteilos), seine Suspendierung als Polizeibeamter verschwiegen haben. Jetzt müsse die Stadt unverzüglich Neuwahlen anordnen, heißt es im Landratsamt. Zum 1. Juli hätte Christmann sein Amt im Rathaus von Alpirsbach antreten müssen.

"Die Kommunalaufsicht ist nach eingehender Prüfung der vorgelegten Wahlunterlagen und der drei zulässigen Einsprüche zu dem Prüfungsergebnis gelangt, dass die Einsprüche begründet, die Bürgermeisterwahl zu beanstanden und sowohl die Hauptwahl am 14. April 2024, als auch die Stichwahl am 28. April 2024 für ungültig zu erklären sind", heißt es im Landratsamt Freudenstadt.

Aktive Täuschung der Wähler

Drei Einsprüche gab es gegen die Wahl, die die Aufsichtsbehörde geprüft hat. Das Ergebnis: Das Landratsamt habe "gesicherte Informationen erhalten, dass Herrn

Christmann schon lange vor Beginn des Bürgermeister-Wahlverfahrens die Führung der

Dienstgeschäfte gemäß Paragraf 39 BeamtStG (Suspendierung) verboten wurde". Dieses Verbot bestehe seither unverändert, so der Freudenstädter Landrat. Dies sei als aktive Täuschung der Wähler zu bewerten.

Die Betroffenen, also die Stadt Alpirsbach sowie Sven Christmann, hätten die Möglichkeit, gegen die Entscheidung beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe zu klagen.