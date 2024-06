per Mail teilen

Ein 23-Jähriger soll in Winterlingen-Harthausen (Zollernalbkreis) mit einem Messer auf einen 21-Jährigen eingestochen haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Kripo Balingen ermitteln gegen einen 23-jährigen Mann, der einen 21-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Laut den bisherigen Ermittlungsergebnissen saß ein 21-Jähriger am Samstag mit seiner Freundin in einem Auto in Winterlingen-Harthausen im Zollernalbkreis, als der mutmaßliche Täter mit einem Messer auf ihn einstach.

Opfer außer Lebensgefahr

Das schwer verletzte Opfer wurde zuerst von einem Notarzt versorgt, dann mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht. Inzwischen ist der Mann außer Lebensgefahr. Seine 20-jährige Freundin, mit der der Verdächtige bis vor Kurzem eine Beziehung hatte, wurde leicht verletzt. Der Verdächtige flüchtete zunächst, wurde dann aber bei sich zuhause festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.