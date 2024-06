Eine 67-Jährige ist am Freitag in einer Wohnung in Schwäbisch Gmünd gestorben. Nach der Obduktion geht die Polizei von einer Gewalttat aus und hat zwei Tatverdächtige ermittelt.

Nach dem Tod einer 67-jährigen Frau in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat die Polizei am Sonntag zwei Tatverdächtige ermittelt. Ein 46-Jähriger und ein 41-Jähriger wurden noch am selben Tag festgenommen. Beide Männer sollen voraussichtlich am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden, so die Polizei. Die Hintergründe sind weiter unklar.

Frau laut Obduktion durch Gewalttat gestorben

Die Frau war am Freitagabend in der Wohnung eines Bekannten in der Oststadt von Schwäbisch Gmünd an schweren Verletzungen gestorben. Woher die Verletzungen stammten, war zunächst nicht klar - ein Unfall wurde laut Polizei nicht ausgeschlossen. Nun habe die Obduktion ergeben, dass die Frau in Folge eines Gewaltverbrechens ums Leben kam.

Eine Sonderkommission ermittelt. Um die Tat abschließend zu klären, sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Wer die Frau noch am Freitag gesehen habe, soll sich melden - ein Bild und eine Personenbeschreibung ist hier auf der Seite der Polizei zu finden.