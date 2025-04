per Mail teilen

Ein Polizist hat am Montagabend in Ulm mit seiner Dienstwaffe auf einen Hund geschossen. Das Tier hatte den Beamten zuvor versucht zu beißen. Die Hundehalterin attackierte daraufhin den Polizisten.

Als eine Polizeistreife in Ulm am Montagabend eine offenbar betrunkene Frau kontrollieren wollte, eskalierte die Situation. Die 54-Jährige lies ihre beiden nicht angeleinten Hunde im Innenhof der psychiatrischen Klinik in Ulm frei herumrennen. Nach mehrmaliger Aufforderung durch dortige Mitarbeiter verließ sie zwar das Gelände, ihre beiden Hunde rannten dann allerdings auf der Straße umher und behinderten den Verkehr.

Als eine Polizeistreife die Frau kontrollieren wollte, attackierte einer der beiden Hunde einen Polizeibeamten und versuchte diesen zu beißen. Der Beamte schoss daraufhin mit seiner Dienstwaffe auf den Schäferhund.

Nach Schuss auf Hund: Hundebesitzerin greift Polizist an

Das Tier wurde durch den Schuss des Polizisten leicht am Ohr verletzt, der Beamte blieb unverletzt. Nach dem Schuss griff die Hundebesitzerin die Polizisten an und schlug mit ihrer Jacke nach ihnen. Die Polizei Ulm ermittelt jetzt gegen die Frau wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.