In Sinsheim-Ehrstädt (Rhein-Neckar-Kreis) ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Wohnhaus Feuer ausgebrochen. Noch ist unklar, ob noch jemand in dem Haus war.

Die Sinsheimer Feuerwehr wurde am frühen Montagmorgen um 1:30 Uhr zu einem Wohnhaus-Brand gerufen. Als die ersten Helferinnen und Helfer ankamen, habe der Dachstuhl des Wohnhauses schon in Flammen gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Brandursache unklar, Kriminalpolizei ermittelt Eine Person konnte sich selbst ins Freie retten. Berichte, dass eine Frau vermisst werde, wollte die Polizei nicht bestätigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vorerst kann man das Haus aber nicht betreten, so der Feuerwehrsprecher weiter. Insgesamt waren rund 80 Feuerwehrleute aus Sinsheim und Umgebung im Einsatz. Ein Feuerwehrmann wurde mit Kreislaufbeschwerden ins Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei noch nichts sagen.