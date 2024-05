Bei einem Feuer in Waibstadt ist eine Frau am Montag mit lebensgefährlichen Verbrennungen aus einem brennenden Haus gerettet worden. Die Rauchentwicklung war laut Polizei massiv.

In Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) wurde die Feuerwehr am Montag gegen 11 Uhr in die Alexander-Wacker-Straße gerufen. Ein Wintergarten hatte gebrannt, dann hat das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Nach Angaben der Polizei brachte ein Rettungshubschrauber eine Frau mit lebensgefährlichen Brandverletzungen in eine Spezialklinik.

Haus nach Brand einsturzgefährdet

Die Rauchentwicklung war nach Angaben der Polizei massiv und von Weitem zu sehen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden an. Das Gebäude ist laut Polizei nach dem Brand einsturzgefährdet. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Häuser übergreifen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner am Vormittag gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungsanlagen abzustellen. Die Warnung ist inzwischen abgehoben worden. Die Höhe des entstandenen Schadens und die Brandursache seien noch unklar.