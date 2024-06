Trinkwasser in Gundelsheim und Hardthausen verunreinigt

per Mail teilen

In Hardthausen-Kochersteinsfeld und in Gundelsheim-Böttingen sind im Trinkwasser Verunreinigungen mit Bakterien entdeckt worden. Es gilt ein Abkochgebot.

Bei der regelmäßigen Überwachung des Trinkwassers sind am Montag in Hardthausen-Kochersteinsfeld und in Gundelsheim-Böttingen (beide Kreis Heilbronn) Verunreinigungen festgestellt worden. Es handelt sich dabei um Koli-Bakterien. Die Bürgerinnen und Bürger sollen deshalb fürs Zähne putzen, Kaffee kochen und auch zum Gemüsewaschen das Trinkwasser abkochen. Gleiches gilt auch für die Zubereitung von Babynahrung. Wer duscht oder badet muss das Wasser nicht abkochen. Tiere können das Wasser bedenkenlos trinken.

Warnung über die App NINA

Alle Haushalte sollen unter anderem über die Warn-App "NINA" und die sozialen Medien informiert werden. In Gundelsheim-Böttingen wurde auch direkt bei den Haushalten geklingelt. In Hardthausen-Kochersteinsfeld wird die Trinkwasserversorgung bereits gespült und gereinigt. Auch die Chlordosierung wurde erhöht, sodass das Wasser nach Chlor riechen kann.

Ursache noch unklar

Wie lange das Abkochgebot gilt, ist in beiden Orten noch unklar. Offen ist auch, ob das Wasser durch die starken Regenfälle in den vergangenen Wochen verunreinigt wurde.