Am Montag wollen Landwirte auch in Baden-Württemberg gegen drohende Subventionskürzungen demonstrieren. Unterdessen hat die Bundesregierung Änderungen angekündigt.

Am Montag, 8. Januar, wollen Landwirte und Landwirtinnen in ganz Deutschland erneut gegen die Streichung von Subventionen durch die Bundesregierung demonstrieren - auch in Baden-Württemberg sind laut Landesbauernverband zahlreiche Aktionen geplant. Am Donnerstagnachmittag teilte die Bundesregierung allerdings mit: Die Abschaffung der Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen. Vielmehr erfolge sie erst bis 2026 vollständig. Im laufenden Jahr soll die Begünstigung zunächst um 40 Prozent gekürzt werden.

Bauernverband hält Nachbesserungen für unzureichend

Die Nachbesserungen der Bundesregierung bei den geplanten Kürzungen beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer hält der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied aus Eberstadt (Kreis Heilbronn), für unzureichend: "Dies kann nur ein erster Schritt sein. Unsere Position bleibt unverändert: Beide Kürzungsvorschläge müssen vom Tisch. Es geht hier ganz klar auch um die Zukunftsfähigkeit unserer Branche und um die Frage, ob heimische Lebensmittelerzeugung überhaupt noch gewünscht ist." An der Aktionswoche halte der Verband deshalb fest, so Rukwied.

Verschiedene Aktionen in Baden-Württemberg geplant

Heilbronn: Großdemonstration mit Traktoren

Kreis Karlsruhe: Landwirt organisiert Sternfahrt

Mannheim: Traktordemo durch die Innenstadt

Heidelberg: Bauern wollen auf Blockaden verzichten

Ravensburg: Bis zu 1.000 Landwirte erwartet

Reutlingen: Sorge vor Vereinnahmung durch Extremisten

Tübingen: Großdemonstration wohl verschoben

Ostalb und Ulm: Demozüge auf Bundesstraßen und Autobahnen

Welchen Hintergrund haben die Proteste?

Geplant ist eine Vielzahl an Aktionen, wie Kundgebungen, Traktor-Kolonnen und Mahnwachen. Genaueres wollte der Landesbauernverband erst am Freitag bestätigen, da viele Protestaktionen erst noch genehmigt werden müssten. Wie schon im Dezember wurden durch die Proteste, bei denen in der Regel auch Traktoren zum Einsatz kommen, erneut Verkehrsbehinderungen erwartet.

Auf einer Wiese bei Sachsenhausen (Kreis Heidenheim) kündigt ein Protestschild den Aktionstag der Landwirte am 8. Januar an. SWR

Für Heilbronn haben Landwirte eine Großdemo mit über 200 Traktoren angemeldet. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung dürfte es zwischen 6 und 9 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. An einer weiteren Protestaktion im Landkreis Heilbronn sollen nach Informationen des Landratsamtes rund 1.000 angemeldete Fahrzeuge teilnehmen.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist ab 15:30 Uhr ein Protestzug durch die Kernstadt und die Stadtteile geplant. Und der Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems plant einen 190 Kilometer langen Protest-Rundkurs durch das gesamte Verbandsgebiet. Unter dem Motto "Bauern in Bewegung - wir tragen unser Anliegen in die Städte" dürfte es dabei vor allem auf den Bundesstraßen B17 und B10 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Auch im Kreis Karlsruhe soll es am Montag eine größere Aktion geben: Landwirt Alexander Kern aus Bretten organisiert am Montagmorgen eine Teilblockade an einer Bundesstraßenkreuzung mit bis zu 100 Traktoren. Danach will er sich gemeinsam mit weiteren Teilnehmern und Teilnehmerinnen einer weiteren Demonstration nach Bruchsal anschließen. Die Prognose des Landwirts für Montag: "Da wird das Land ziemlich still stehen."

Mit seiner Aktion will er erreichen, dass die Bundesregierung ihre Sparmaßnahmen zu Lasten der Landwirtinnen und Landwirten zurücknimmt. Wie die Bundesregierung mit ihnen umgehe, sei "einfach nur demütigend", sagte Kern dem SWR. Er hat in diesem Jahr einen Hof mit 50 Kühen und 150 Hektar Ackerland von seinem Vater übernommen.

Der Kreisbauernverband Mannheim plant am Montag eine Fahrt mit mindestens 100 Traktoren quer durch die Mannheimer Innenstadt. Starten wollen die Landwirte gegen 15 Uhr an der SAP Arena. Zum Abschluss soll es ein Mahnfeuer im Mannheimer Norden an der B44 geben.

Im Neckar-Odenwald-Kreis wollen die Bauern am Montag zwischen 6 und 9 Uhr mit ihren Traktoren die Auffahrt der A81 bei Osterburken blockieren. Organisiert wird der Protest vom Bauernverband und dem Verein "Land schafft Verbindung", erwartet werden hunderte Traktoren aus mehreren Landkreisen.

Die Bauern in der Region um Heidelberg und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) wollen am Montag einen Traktor-Umzug von Meckesheim über Sinsheim nach Rauenberg, Wiesloch und zurück durchführen. Eine genaue Uhrzeit steht noch nicht fest, geplant ist derzeit ein Start am späten Vormittag und ein Ende mit einem Mahnfeuer am Abend. Erwartet werden hier mehr als 300 Traktoren. Blockaden sind keine geplant: Die Organisatoren haben alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu aufgerufen, die Bevölkerung weitgehend zu verschonen und die Stimmung nicht gegen die Bauern kippen zu lassen.

In Ravensburg wollen am Montag bis zu 1.000 Landwirtinnen und Landwirte gegen die geplante Streichung von Steuererleichterungen in der Landwirtschaft demonstrieren, so die Bauernverbände Allgäu-Oberschwaben und Tettnang gegenüber dem SWR. Sie wollen sich bei der Oberschwabenhalle treffen und dann in die Innenstadt ziehen, wo eine Kundgebung geplant ist.

Am Montag soll eine Traktorsternfahrt nach Reutlingen führen. Um 11 Uhr gibt es laut dem Reutlinger Kreisbauernverband eine Kundgebung auf dem Willi-Betz-Areal. Außerdem soll am Abend auf dem Reutlinger Marktplatz eine Aktion stattfinden. Diese ist laut der Stadt Reutlingen aber nicht angemeldet worden.

Die Polizei befürchtet, dass Personen aus dem Kreis der "Querdenker"-Bewegung sich am Montagabend mit den Bauernprotesten solidarisieren wollen. Der Kreisvorsitzende des Bauernverbands, Gebhard Aierstock, ist sich der möglichen Instrumentalisierung der Proteste durch extreme Gruppen bewusst. Er betont: "Wir als Kreisbauernverband stehen zu Recht und Gesetz." Im Lauf der Woche sind mehrere Mahnfeuer im Kreis Reutlingen geplant: in Gomadingen, St. Johann, Römerstein, Hohenstein und Trochtelfingen.

In Tübingen wird es am Montag nach SWR-Informationen vom Donnerstag keine Demonstration geben. Der Kreisbauernverband plant eine Großdemonstration mit Traktoren, die aber wahrscheinlich erst am Mittwoch stattfinden wird. Ein Protest-Autokorso mit Traktoren und Lastwagen ist jedoch für Montagmorgen in Mössingen (Kreis Tübingen) angekündigt.

In der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wird es laut Bauernverband Ostalbkreis am Montagvormittag eine Kundgebung geben. Außerdem sollen Demonstrationszüge auf den Bundesstraßen und am Ende von Autobahnen im Landkreis stattfinden. Der Schwerpunkt liege dabei auf der B29 zwischen Waiblingen über Aalen.

In Ulm hat der Bauernverband keine Proteste angemeldet, man wolle aber "präsent sein". Laut Bauernverband sind trotzdem spontane Zusammenkünfte möglich. Zudem soll an der Raststätte Seligweiler auf der A8 Ausfahrt Ulm-Ost eine Pressekundgebung stattfinden.

Proteste mit Mahnfeuern in Baden-Württemberg

Bereits am Mittwochabend hatten sich in Rangendingen (Zollernalbkreis) rund 1.500 Menschen mit etwa 800 Fahrzeugen an einer Demonstration beteiligt. Auch bei Döggingen, einem Ortsteil von Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis), versammelten sich am Mittwochabend rund 500 Landwirtinnen und Landwirte. Sie entzündeten ein großes Mahnfeuer neben der B31.

Hintergrund der Proteste ist die Haushaltskrise der deutschen Bundesregierung. Das Bundesverfassungsgericht hatte im November die Umwidmung von Geldern im Haushalt 2021 für nichtig erklärt. Diese waren ursprünglich als Corona-Kredite bewilligt worden, sollten aber nachträglich für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Dadurch entstand ein Defizit von 60 Milliarden Euro im Haushalt der Bundesregierung, die sich deshalb zu Sparmaßnahmen gezwungen sieht.

Die Ankündigung der Bundesregierung, steuerliche Vergünstigungen beim Agrardiesel und die Befreiung von der Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Maschinen streichen zu wollen, sorgte bei Landwirtinnen und Landwirten in ganz Deutschland für große Empörung und Demonstrationen. "Wir nehmen das nicht hin", erklärte Bauernpräsident Joachim Rukwied bei einer Kundgebung im Dezember in Berlin. Wenn die Bundesregierung die unzumutbaren Vorschläge nicht zurücknehme, würden Landwirte mit weiteren Protesten, "wie sie das Land noch nicht erlebt hat", dafür sorgen, dass es "einen sehr heißen Januar" geben werde, so Rukwied.