Im Berufsverkehr wollen Landwirte mit ihren Traktoren am Montagmorgen die Geschwindigkeit vorgeben. Behörden und Polizei rechnen mit erheblichen Einschränkungen.

Das Motto des Bauernprotests am Montagmorgen lautet "Bauern in Bewegung". Der Protest richtet sich gegen Subventionskürzungen durch die Bundesregierung. Das Ziel am Morgen lautet jedoch: Stillstand, wenn Tausende Landwirte mit ihren Landmaschinen morgens in den Berufsverkehr fahren. Kreis- und Stadtverwaltungen sowie die Polizei rechnen mit erheblichen Behinderungen. Mit Staus müsse man rechnen, wo genau sei schwer vorhersehbar, heißt es aus dem Heilbronner Polizeipräsidium. Die Bauernverbände haben einen sehr verstreuten Protest angekündigt.

Heilbronner Landratsamt warnt vor erheblichen Beeinträchtigungen

Von 6:30 Uhr bis 8:30 Uhr wollen Landwirte mit ihren Schleppern vor allen an wichtigen Knotenpunkten unterwegs sein. Die Liste, die der Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg für den Kreis Heilbronn veröffentlicht hat, zeigt über 20 Orte und Strecken, auf denen Landwirte ihren Protest angemeldet haben. Darunter sind die wichtigen Straßen zwischen Gundelsheim und Neckarsulm, zwischen Weinsberg bis Erlenbach und Heilbronn oder Donnbronn bis Heilbronn, aber auch Eppingen, Lauffen und Brackenheim.

Die Stadt Heilbronn rechnet mit großen Einschränkungen auf den wichtigen Hauptverkehrsachsen wie Stuttgarter Straße, B27, Neckartalstraße, Schemelsbergtunnel, Öhringer Straße, B39 im Bereich Frankenbach, Theodor-Heuss-Straße und Leingartener Straße.

Polizei begleitet den Protest

Die Polizei werde den Protest begleiten und für die Sicherheit im Straßenverkehr sorgen, heißt es aus dem Heilbronner Polizeipräsidium. Wo die Schwerpunkte des Protests liegen werden, könne bei der Vielzahl an Protestorten jedoch nicht genau vorhergesehen werden.

Rundkurs im Kreis Schwäbisch Hall geplant

Der Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems hat zwischen 7:30 Uhr und 17 Uhr einen 190 Kilometer langen Rundkurs angemeldet. Auf dieser Strecke zwischen Schwäbisch Hall, Crailsheim und Fellbach (Rems-Murr-Kreis) erwartet Jürgen Maurer, der Vorsitzende des Bauernverbands Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems, rund 1.000 Traktoren. Sie sollen am Montagmorgen beliebige Teilstücke auf dem Rundkurs befahren.

Im Main-Tauber-Kreis ist am Nachmittag ab 15:30 Uhr ein Protestzug durch die Kernstadt und die Stadtteile geplant.

Trittbrettfahrer unerwünscht

Ich distanziere mich ganz klar von Querdenkern oder Rechtsradikalen oder solchen Menschen, die diese Veranstaltungen missbräuchlich unterwandern wollen. Und von ihren Interessen, die gar nichts mit unseren zu tun haben.

Der Polizei sei zwar bekannt, das bei größeren Protestaktionen auch immer wieder weitere Gruppierungen auf den Protest aufspringen würden, für die Aktion der Bauernverbände sei jedoch nichts bekannt über mögliche Trittbrettfahrer. Maurer distanziert sich von unterwandernden Gruppen.

FAQ: Darum geht es bei den Bauernprotesten in RLP

Heilbronner finden den Bauernprotest wichtig

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage in der Heilbronner Innenstadt äußerten viele Passanten Verständnis für die Proteste. Die Heilbronnerinnen und Heilbronner finden es wichtig, dass auch die Bauern sich kundtun dürfen. Mögliche Behinderungen oder Staus gehörten einfach dazu, so ein Heilbronner. Eine Heilbronnerin findet es wichtig, dass die Landwirte auf die Straße gehen, denn aus ihrer Sicht muss die Gesellschaft alles ausbaden. Das Wohlempfinden stehe dabei im Hintergrund, so die Heilbronnerin weiter. Eine andere Frau findet, dass die Proteste "gar nicht gehen", die Bauern protestierten zu viel.

Protest trotz Entgegenkommen der Politik

Kurz nach der Ankündigung der Protestpläne für Montag hat die Ampel-Regierung einen Teil der Subventionskürzungen zurückgenommen. Die Landwirte beharren jedoch darauf, sämtliche Kürzungen zurückzunehmen. Deshalb wollen sie am Protest weiter festhalten.