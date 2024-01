FAQ: Darum geht es bei den Bauernprotesten in RLP

per Mail teilen

Die Bauern in Rheinland-Pfalz tragen ihren Protest auf die Straßen und sorgen für große Behinderungen. Hintergrund sind Sparpläne der Bundesregierung - die inzwischen eingedampft worden sind.

Was hat die Proteste ausgelöst?

Was fordern die Landwirte?

Wie wirkt sich der Wegfall der Hilfen auf die Bauern aus?

Welche Proteste gab es bislang und welche sind noch geplant?

Welche Reaktionen lösen die Proteste aus?

Wie geht die Politik mit den Forderungen der Bauern um?

Die Bundesregierung muss wegen des Haushaltslochs sparen und hat entschieden, auch bei der Landwirtschaft anzusetzen. Und zwar an zwei Stellen:

Zum einen hatte die Ampel-Koalition in Berlin beschlossen, die Steuerbegünstigung von Agrardiesel zu kippen. Dieselkraftstoff wird mit 47,04 Cent pro Liter besteuert. Über die sogenannte Agrardieselvergütung können sich die Landwirte bisher 21,48 Cent pro Liter erstatten lassen. Wenn diese Regelung wegfällt, wird eben jeder verbrauchte Liter Diesel für die Landwirte um diese 21,48 Cent teurer.

Nach den Plänen der Bundesregierung sollte zudem für die Landwirte die Befreiung von der Kfz-Steuer wegfallen. Sie hätten damit künftig für jeden Traktor oder andere landwirtschaftliche Fahrzeuge Steuern zahlen müssen. Die Regierung hatte sich davon Einsparungen von rund 900 Millionen Euro für das kommende Jahr erhofft.

Von beiden Plänen ist die Bundesregierung ganz oder in Teilen abgerückt: Die Kfz-Steuerbefreiung soll nun nicht gestrichen werden. Die Subventionierung des Agrar-Diesels soll nicht auf einen Schlag wegfallen, sondern schrittweise eingestellt werden. Darauf hätten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) verständigt, so der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit.

Der Bauernverband hatte bundesweit über seine Landesverbände - wie in Rheinland-Pfalz - zu Protesten aufgerufen, um sich gegen die ursprünglichen Beschlüsse der Bundesregierung zu wehren. Die Landwirte forderten von der Ampelregierung, die Beschlüsse komplett zurückzunehmen und die bestehenden Hilfen für die Betriebe aufrecht zu erhalten. Daher wird der Protest der Landwirte weitergehen: Der Deutsche Bauernverband hält die angekündigten Änderungen nämlich für nicht ausreichend: "Dies kann nur ein erster Schritt sein. Unsere Position bleibt unverändert: Beide Kürzungsvorschläge müssen vom Tisch", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied.

Wenn die Hilfen wie vorgesehen weggefallen wären, würden den Landwirten nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd im Schnitt etwa zehn Prozent ihres Jahreseinkommens verlorengehen. Der Verband hat auf Anfrage des SWR ein Rechenbeispiel zum Agrardiesel aufgestellt:

Ein zukunftsfähiger Ackerbaubetrieb, der 200 Hektar Fläche bewirtschaftet, verbraucht demnach etwa 115 Liter Diesel pro Hektar. Das wären insgesamt rund 23.000 Liter im Jahr. Bei der aktuellen Agrardiesel-Entlastung von 21,48 Cent je Liter ergebe sich ein Betrag von knapp 5.000 Euro, die der Betrieb dann zusätzlich zahlen müsste.

Hinzu käme nach Angaben des Verbandes dann noch die zusätzliche Kfz-Steuer für die Fahrzeuge im Betrieb, sodass sich insgesamt ein fünfstelliger Betrag ergeben würde, der beim Jahreseinkommen wegfalle. "Für einige Betriebe wird das der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt", so ein Sprecher des Verbandes zur Frage, ob damit Betriebe im Land in ihrer Existenz gefährdet seien.

Die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte zogen sich bereits vor Weihnachten quer durch Rheinland-Pfalz. Mehr als 80 Landwirte behinderten mit ihren Fahrzeugen in Trier den Verkehr. Auch Bauern aus der Eifel und von der Obermosel beteiligten sich an den Protesten. Ähnlich sah es in Bad Kreuznach aus, wo knapp 300 Traktoren durch die Innenstadt fuhren. Dadurch kam es nach Angaben der Polizei zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Es gab außerdem Traktor-Blockaden in Rheinhessen. Landwirte versperrten mit ihren Fahrzeugen mehrere Stunden zahlreiche Autobahnauffahrten, unter anderem in Gundersheim und Wörrstadt. Betroffen war das Gebiet zwischen Kirchheimbolanden, Bingen und Mainz. Unbekannte hatten in Birkenfeld auf mehreren Verkehrskreiseln Kuhmist abgeladen. Im Norden von Rheinland-Pfalz haben Landwirte ebenfalls gegen die Sparpläne der Bundesregierung protestiert. Ein großer Traktor-Konvoi ist in Koblenz zusammenkommen.

Ab dem 8. Januar ist nun eine ganze Protestwoche angesetzt. So sind zum Beispiel in allen Landkreisen im nördlichen Rheinland-Pfalz Aktionen wie Protestfahrten mit Traktoren geplant. Die Landwirte in nahezu ganz Rheinland-Pfalz haben aber ähnliche Aktionen angekündigt. Der Großteil der angekündigten Proteste soll Montag stattfinden.

Die Proteste der rheinland-pfälzischen Bauern treffen offenbar auf relativ viel Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das ergaben zumindest Befragungen des SWR von Pendlern, die etwa von den Staus in Trier betroffen waren. Auch protestierende Winzer und Landwirte berichteten, dass sie Unterstützung signalisiert bekämen: "Man kriegt auch mal einen Daumen hoch von den Autofahrern." Aber es gebe natürlich auch Menschen, die verärgert seien, wenn sie von Verkehrsbehinderungen betroffen seien.

Auch in den sozialen Netzwerken Facebook und X erfahren die Proteste von vielen Menschen Zustimmung. Doch hier gibt es auch Gegenwind, etwa unter den Beiträgen von SWR Aktuell. Nutzerinnen und Nutzer ziehen kritisch Parallelen zu Aktionen der "Klimakleber" oder kritisieren die Anspruchshaltung der Landwirte sowie das System der hiesigen Landwirtschaft.

Viel Kritik von Bürgerinnen und Bürgern sowie aus der Politik gibt es für eine Aktion von Landwirten, die Bundeswirtschaftsminister Habeck in Schleswig-Holstein daran gehindert haben, eine Fähre zu verlassen. In Schlüttsiel blockierten sie den Anleger, Habeck musste auf die Hallig Hooge zurückkehren. Mehrere Dutzend Menschen hätten versucht, die Fähre am Ablegen zu hindern. Die Polizei griff ein, unter anderem mit Pfefferspray.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht mit den Anpassungen am Haushaltskompromiss eine überproportionale Belastung der Land- und Forstwirtschaft abgewendet. Das Ministerium habe eigene Vorschläge zur Gegenfinanzierung gemacht, sagte der Grünen-Politiker in Berlin. Mit Blick auf Proteste gegen die ursprünglichen Kürzungspläne sagte Özdemir, es habe Aktionen gegeben, die deutlich über das Ziel hinausgeschossen seien.

Die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) stellt sich hinter die Bauern im Land: "Wir können nicht wieder und wieder bei der Landwirtschaft kürzen." Die Kürzungen bei den Landwirten bedeuteten in der Konsequenz auch höhere Preise für die Verbraucher, so Schmitt.

Auch die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag befürchten zu hohe Belastungen für die Landwirtschaft. "Besonders die kleinbäuerlichen Betriebe, wie wir sie in Rheinland-Pfalz haben, würden stark belastet, das Höfesterben könnte weiter an Fahrt aufnehmen", erklärte Jutta Blatzheim-Roegler, Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion für Landwirtschaft und Weinbau.