Bauern demonstrieren mit Traktoren in Bad Kreuznach gegen Sparpläne

Landwirte und Winzer sind sauer. Sie kritisieren die Sparpläne der Bundesregierung scharf. Die Landjugend Nahe will das auch in der Region Rheinhessen/Nahe deutlich machen.

Knapp 300 Traktoren fahren am Donnerstagabend durch die Innenstadt von Bad Kreuznach. Dadurch kommt es nach Angaben der Polizei zu massiven Verkehrsbehinderungen. Autofahrer müssten mit längeren Staus rechnen.

Die Traktoren-Demofahrt steht unter dem Motto: "Auch in der Region ein Zeichen setzen." Der Landjugend sei es wichtig, nicht nur vor dem Bundestag oder Landtag zu zeigen, dass sie wütend seien, sagte die Sprecherin Barbara Wollschied: "Wir wollen auch vor Ort aufmerksam machen, wo die Lebensmittel produziert werden."

In Bad Kreuznach demonstrieren am Donnerstagabend knapp 300 Traktoren gegen die Sparpläne der Bundesregierung. SWR

Sparpläne der Bundesregierung zurücknehmen

Die Landwirte und Winzer akzeptierten nicht, dass gerade bei ihnen gespart werden solle. Die Landjugend fordert deshalb, die Sparpläne komplett zurückzunehmen.

Die Bundesregierung plant, den Agrardiesel nicht mehr zu subventionieren und die Befreiung von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Laut Wollschied bedeutet das für einen mittelständischen Betrieb Mehrkosten von bis zu 50.000 Euro. Die Branche könne keine weiteren Einschnitte verkraften.

Es ist uns wichtig zu zeigen, dass es uns gibt und wir dafür verantwortlich sind, die Lebensmittel zu produzieren, von denen das Land lebt.

Und diese Haltung unterstreichen auch die Transparente, die an den Traktoren befestigt werden. "Gibt es keinen Bauern mehr, bleibt auch Dein Teller leer" oder "Ampel-Irrsinn nicht auf dem Rücken der Bauern" soll auf ihnen zu lesen sein. Ein Teil der Traktoren sei auch mit Lichterketten und Ähnlichem beleuchtet.

Kundgebung auf der Pfingstwiese

Gegen 16 Uhr stellten sich die Traktoren zwischen Rüdesheim und Hüffelsheim auf. Von dort aus ging es gemeinsam in Richtung Innenstadt. Ihr Ziel ist die Pfingstwiese, auf der eine Kundgebung stattfindet. Im Anschluss ist laut Polizei auch noch eine Mahnwache angemeldet.

Bauern protestieren auch in anderen Regionen in Rheinland-Pfalz

Auch in anderen Regionen in Rheinland-Pfalz protestieren die Landwirte. In Trier beispielsweise haben die Traktoren am Donnerstagmorgen für lange Staus gesorgt. Mehr als 80 Landwirte protestierten dort gegen die Sparpläne der Bundesregierung.