Landwirte blockieren Zentrallager von Supermärkten in ganz Rheinland-Pfalz

Landwirte in RLP haben die Zentrallager der großen Lebensmittelketten blockiert. Kein Lastwagen sollte die Lager verlassen können.

Seit Wochen protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen Sparpläne der Bundesregierung. In ganz Rheinland-Pfalz waren am Sonntagabend Landwirte und Winzer mit ihren Traktoren unterwegs, um ab 21 Uhr die Zentrallager der großen Einzelhandelsketten zu blockieren. Aus mindestens zehn Lagern von Lidl, Aldi, Netto, Edeka und Globus sollte dann kein Lastwagen mehr in Richtung Supermarktfilialen unterwegs sein können. Wie lange die Blockaden dauerten, war von Ort zu Ort unterschiedlich, je nach Auflage der Ordnungsbehörde.

Ein Traktor hängt am Kran - und die Landwirtschaft am "seidenen Faden" SWR

Wie Andreas Jung vom Zusammenschluss "Landwirtschaft verbindet Rheinland-Pfalz e.V." dem SWR in Koblenz sagte, sollten die Lager blockiert werden, bevor um 22 Uhr das sonntägliche Lkw-Fahrverbot endet. Damit soll Druck auf die Einzelhandelsketten ausgeübt werden, da sie die Preise der landwirtschaftlichen Produkte größtenteils bestimmen. Jung betonte, dass dies nur der Auftakt sein werde. Wenn die Konzerne nicht zu Gesprächen bereit seien, könnten die Blockaden auch über Tage hinweg ausgeweitet werden. Die Kundinnen und Kunden im Supermarkt würden jetzt noch nichts von der Aktion merken. "Diese Auswirkungen würden wir uns wünschen, sie finden aber so nicht statt", so Jung. Dafür seien die Lager vor Ort zu gut gefüllt.

Koblenz: Proteste bis Montagvormittag

In Koblenz demonstrierten bis zum Montagmorgen etwa 500 Bauern vor dem Lidl-Lager. Dort gab es am Auslieferungslager von Lidl am Sonntag eine der größten und wohl auch spektakulärsten Aktionen. Es wurde ein Traktor an einem Kran hochgezogen, um damit zu veranschaulichen, dass die Landwirtschaft nach Ansicht der Landwirtinnen und Landwirte am "seidenen Faden" hängt. Viele Menschen verfolgten die Aktionen der Landwirte bis in die Nacht hinein.

Heuballen geht in Bingen in Flammen auf

Etwa 70 bis 80 Landwirte hatten sich nach Polizeiangaben in Bingen versammelt. Die Landwirte luden auch Heuballen ab. Einer der Heuballen ging in Flammen auf. Wie sich das Feuer entzündete, ist noch unklar. Gegen 3 Uhr beendeten die Landwirte die Blockade und zogen ab.

Auch Blockade in Wöllstein

Von Sonntagabend bis Montagfrüh hatten Landwirte auch ein Zentrallager im Gewerbegebiet von Wöllstein (Kreis Alzey-Worms) blockiert. Laut Polizei sei eine Versammlung von 30 Fahrzeugen angemeldet worden, schlussendlich seien circa 50 vor Ort gewesen. Offiziell angemeldet war ein Zeitraum von 21 bis 0 Uhr, danach seien die Landwirte jedoch nicht nachhause gefahren, sondern hatten eine weitere Versammlung bis zum frühen Montagmorgen angemeldet.

Bauern: Konzerne sollen sich bei Politik für Landwirtschaft einsetzen

Der Verein "Landwirtschaft verbindet Rheinland-Pfalz e.V." fordert faire Preise für die Erzeuger und eine stärkere Beteiligung am Gewinn. "Es ist es ja nichts Neues, dass die Lebensmitteleinzelhändler die Preise systematisch gering halten für die Landwirte", so Jung. Aber er will nicht nur eine angemessene Bezahlung. Die Handelsunternehmen müssten auch ihren Einfluss auf die Politik geltend machen und sich in Berlin für die Landwirtschaft vor Ort einsetzen. Die Politik müsse ein System schaffen, das auskömmliche Preise für die Urproduzenten, die heimische Landwirtschaft, ermögliche.

Außerdem kritisieren die Landwirte, dass die Einzelhändler mittlerweile unhaltbare Lieferanforderungen stellen würden. "Lidl, Aldi, Rewe, Edeka und Co. haben keine Kühlregale für Obst und Gemüse. Das Risiko ist komplett auf die Produzenten verlagert, sogar die Rücknahmen erfolgen auf Kosten der Lieferanten", so der Verein in einer Mitteilung.

Treffen mit Landesregierung am Montag

Ihre Forderungen an die Politik können die Landwirte am Montag auch persönlich anbringen. Denn am Nachmittag ist ein Treffen mit der rheinland-pfälzischen Landesregierung geplant. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) wollen dann mit Vertretern der Bauern- und Winzerverbände im Land sprechen.