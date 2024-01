Proteste von Landwirten haben am Mittwoch in verschiedenen Teilen von Rheinland-Pfalz erneut für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Es kam zu teils spontanen Blockaden an Häfen und Autobahnen.

Bauernproteste gab es laut Polizei in Mainz, Worms und in der Region Trier. Im Gebiet um Trier gab es zum Beispiel Behinderungen zwischen Wincheringen (Kreis Trier-Saarburg) und dem luxemburgischen Wormeldingen sowie am Kreuz Wittlich auf der A1 Richtung Köln/Koblenz. Dort fuhren Bauern mit ihren Traktoren auf und ab und störten so den Verkehrsfluss. Die Folge waren massive Staus im morgendlichen Berufsverkehr.

Blockiert waren auch die Autobahnauffahrt auf die A602 bei Kenn und die Auffahrt zur A64 Sirzenich. Zwischen Wellen und Grevenmacher hatten Unbekannte am Mittwochmorgen einen Misthaufen abgeladen. Der sei weggeräumt worden. Hier war die Stimmung der Teilnehmenden laut Polizei aggressiv. Nach Angaben der Polizei waren die Proteste nicht angemeldet. Die Polizei schätzt, dass an den Blockaden rund 100 Traktoren und zum Teil auch Lkw beteiligt waren.

Am Nachmittag blockierten laut Polizei mehrere Traktoren auf der B50/B327 den Hinzerather Kreisverkehr. Da auch diese Aktion nicht angemeldet war, wurde die Blockade durch die Polizei aufgelöst. Nach etwa anderthalb Stunden war der Verkehrsfluss wiederhergestellt.

Industriegebiet in Mainz für Lkw blockiert

Auch in Mainz und Worms waren Traktoren unterwegs. Autobahnen seien aber nicht betroffen gewesen, hieß es. Im Mainzer Stadtteil Mombach hatten bis zum Vormittag etwa 30 Traktoren eine Brücke blockiert, die ins Industriegebiet führt. Laut Polizei verlief die Aktion friedlich, einige der Landwirte hätten aber gegen Auflagen verstoßen. So hätten einige Traktor-Fahrer die Fahrbahn nicht freigehalten oder seien bei der Abreise absichtlich zu langsam gefahren.

Wegen der Blockade konnte die Müllverbrennungsanlage auf der Ingelheimer Aue laut einer Sprecherin nur die Hälfte der geplanten Mülllieferungen annehmen.

In Worms sind laut Polizei etwa 40 Traktoren durch die Innenstadt gefahren und versammelten sich auf dem Festplatz. Am Morgen wurden auch die Binnenhäfen in Mainz und Worms blockiert. Begründung hierfür war, dass die Häfen große Umschlagplätze für landwirtschaftliche Produkte aus aller Welt seien.

Landwirte versammelten sich auf Brücken rund um Kaiserslautern

Bis 8 Uhr am Mittwochmorgen waren die Landwirte in der Region Kaiserslautern auf einzelnen Autobahnbrücken unterwegs, genauer auf denen der A6, A62 und A8 von Walshausen Richtung Pirmasens. Sperrungen soll es keine gegeben haben.

Grund für die Aktionen am Mittwoch sind Beratungen des Bundestages über Entlastungen für Agrardiesel in dieser Woche.