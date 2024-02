Landwirte und Winzer wollen Lidl-Lager in Koblenz blockieren

per Mail teilen

Ab 20 Uhr heute Abend bis morgen Vormittag wollen etwa 200 Bauern vor dem Lidl-Lager in Koblenz demonstrieren. Der Protest richte sich gegen die Agrarpolitik, so die Organisatoren.

Die Aktion wird vom Verein "Land schafft Verbindung" (LsV) Rheinland-Pfalz organisiert. Der Bauernprotest richtet sich laut den Organisatoren gegen die derzeitigen Subventionskürzungen und die Agrarpolitik der vergangenen Jahre. Die Landwirte und Winzer wollen aber auch ein Umdenken bei den großen Handelsketten erzielen. Deshalb die Aktion vor dem Koblenzer Lidl-Logistikzentrum, bei dem Lkw zeitweise daran gehindert werden sollen, Waren aus dem Lager zu fahren. Aber nicht nur dort: Nach SWR-Informationen sollen überall im Land Lager des Konzerns blockiert werden.

Aktionen mit Symbolcharakter während der Bauern-Demo geplant

Am Seil eines 25 Tonnen schweren Krans soll laut LsV ein Traktor hochgezogen werden. Das soll zeigen, dass die Existenz der Landwirte an einem seidenen Faden hängt. Zudem soll mit Traktoren ein Spalier zum Auslieferungslager gebildet werden. Dort wollen die Bauern die Luft aus den Reifen lassen. Auch das habe symbolische Bedeutung, sagt der Sprecher des LsV, Andreas Jung. Die großen Handelsketten nähmen den Bauern die Luft zum Atmen. Das könne so nicht weitergehen.

Die ganze Nacht soll ein Mahnfeuer brennen, am Morgen sei ein Bauernfrühstück geplant. Der Vereinssprecher hofft, dass die Bauern und Winzer hier mit der Lidl-Geschäftsleitung des Logistikzentrums ins Gespräch kommen.

LsV setzt auf wirtschaftliche Landwirtschaft

Der LsV ist ein Zusammenschluss von Winzern und Landwirten. Der Verein wurde 2022 gegründet und ist deutschlandweit vertreten. In Rheinland-Pfalz hat er seinen Sitz in Laumersheim. Ziel des Vereins ist es nach eigenen Angaben, gegen die weltweite Ausbeutung der Landwirte anzukämpfen.

Wer sich als Gesellschaft mehr Umwelt- und Tierschutz wünsche, müsse dies auch finanziell mittragen. Veränderungen seien nur miteinander möglich. Der LsV möchte sich für eine nachhaltige, aber zugleich auch wirtschaftliche Landwirtschaft einsetzen, die sowohl die Bedürfnisse der Verbraucher als auch der Umwelt berücksichtige.