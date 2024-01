Droht Rheinland-Pfalz wegen Protesten am 8. Januar ein Verkehrschaos?

Landwirte und Spediteure planen offenbar, auch in Rheinland-Pfalz am 8. Januar Straßen zu blockieren. Zudem könnte ein neuer Streik der Lokführer drohen. Was bisher bekannt ist.

Noch sind nicht viele Einzelheiten bekannt, doch am 8. Januar wird es auf jeden Fall deutlich sichtbare Proteste von Landwirten und Spediteuren geben - auch in Rheinland-Pfalz. In sozialen Netzwerken wird vor allem in Kanälen von Rechtsextremen und Querdenkern gar von einem Generalstreik gesprochen. Der Deutsche Bauernverband hatte sich von diesen Aufrufen bereits im Dezember distanziert und sprach von einer "Vereinnahmung der Aktionswoche".

Autobahn-Blockaden in der Westpfalz angekündigt

Im Bereich Westpfalz haben Landwirte für den Montag angekündigt, Autobahnen zu blockieren. Wo genau, ist noch nicht klar. Am Mittwoch darauf (10. Januar) soll außerdem auf dem Ernst-Ludwig-Platz in Mainz eine größere Aktion stattfinden, bei der sich auch Bauern aus der Westpfalz beteiligen.

Für Rheinhessen plant der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd für Montag dezentral kleinere Aktionen. Das können Mahnfeuer sein oder Sternfahrten mit Traktoren. Auf den betroffenen Straßen muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

In der Eifel sind drei Aktionen geplant: In Daun hat der Kreisbauernverband zu einer Sternfahrt nach Daun mit Kundgebung um 11 Uhr aufgerufen. In Wittlich gibt es an dem Tag eine Demo und Kundgebung um 10 Uhr auf dem Kurfürstenplatz. Eine dritte Aktion findet in Bitburg statt. Weitere Einzelheiten sollen noch bekanntgegeben werden.

Proteste der Landwirte gegen Sparpläne der Bundesregierung

Vor allem im Dezember hatten Landwirte vielerorts gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen durch die Ampel-Koalition protestiert. Sie befürchten erhebliche Mehrkosten, wenn die Subvention zum Agrardiesel wegfällt und künftig für Traktoren Kfz-Steuer gezahlt werden muss. Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sind bisher von der Kfz-Steuer befreit. Für Agrardiesel zahlen Landwirte derzeit nur etwa den halben Steuersatz.

Spediteure wollen sich an Protesten beteiligen

Neben den Landwirten will sich auch das Speditionsgewerbe an den Protesten beteiligen. Hier ärgert man sich über die von der Ampelregierung beschlossene Erhöhung der Lkw-Maut. Außerdem werden Entlastungen beim Diesel-Kraftstoff und mehr Geld für Straßen, Brücken und Parkplätze gefordert. Ob es schon am kommenden Montag zu Aktionen kommt, ist noch unklar.

Der Bundesverband Logistik und Verkehr-pro (BLV) hat seine Mitglieder und Unterstützer am 18. Januar zu einer Sternfahrt nach Berlin aufgerufen. Dort soll es einen Tag später eine Demonstration am Brandenburger Tor geben.

Auch ein neuer Streik der Lokführer droht

Nicht nur auf den Straßen in Rheinland-Pfalz, sondern auch für Bahnreisende und Pendler könnte es ab der kommenden Woche eng werden. Fahrgäste der Bahn müssen ab Montag auch mit mehrtägigen, unbefristeten Streiks rechnen. Den Weg dafür frei gemacht hatte die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) Mitte Dezember per Urabstimmung.

Direkt nach der Abstimmung hatte GDL-Chef Claus Weselsky zunächst weitere Arbeitskämpfe im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn bis zum 7. Januar ausgeschlossen. Mit Beginn der kommenden Woche könnte es aber mit der Verschnaufpause schon wieder vorbei sein.

GDL-Chef Weselsky: "längere" und "intensivere" Streiks

Ob und wie lange die GDL dann streiken wird, kann noch nicht sicher gesagt werden. Denn nach einer Urabstimmung gibt es grundsätzlich keine zeitliche Begrenzung für Streiks. GDL-Chef Weselsky hatte im Dezember noch von "längeren" und "intensiveren" Streiks gesprochen.

In der diesjährigen Tarifrunde haben die Lokführer bislang zweimal ihre Arbeit niedergelegt und den Bahnverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht. Die Gewerkschaft hatte Ende November die Gespräche mit dem Staatskonzern für gescheitert erklärt. Größter Streitpunkt ist die von der GDL geforderte Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden pro Woche für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Dazu verlangt die GDL 555 Euro mehr im Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro.

Bahn klagt gegen GDL

Wie am Dienstag bekannt wurde, geht die Deutsche Bahn gerichtlich gegen die Lokführergewerkschaft vor. Der Konzern habe beim Hessischen Landesarbeitsgericht eine sogenannte Feststellungsklage eingereicht, teilte ein Bahnsprecher mit. Damit lasse die Bahn gerichtlich klären, ob die GDL durch ihre Leiharbeitergenossenschaft Fair Train ihre Tariffähigkeit verloren habe.