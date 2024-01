Für kommende Woche sind landesweite Bauernproteste angekündigt. Am Montag müssen Verkehrsteilnehmer vor allem auf der Ostalb mit Behinderungen durch Demozüge mit Traktoren rechnen.

Auch nach der Ankündigung der Bundesregierung, die Agrarbesteuerung teilweise zurückzunehmen, wollen Landwirte von Ostwürttemberg bis Oberschwaben an ihren geplanten Protesten in der kommenden Woche festhalten. Vor allem am Montag (8. Januar) könnte es im Ostalbkreis teils massive Verkehrsbehinderungen geben. Die Nachbesserungen änderten nichts an den geplanten Protesten, sagte Hubert Kucher, der Vorsitzende des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim, dem SWR.

Schon am frühen Montagmorgen sollen deshalb Demozüge mit Traktoren auf den Bundesstraßen und an Autobahnanschlussstellen der A7 und A8 rollen. Hauptsächlich betroffen sein werden laut Kucher die B29 von Schwäbisch Gmünd über Aalen nach Ellwangen. Es folgt eine Kundgebung in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd. Kucher rechnet damit, dass am Montag bis zu 1.000 Traktoren im Ostalbkreis fahren werden.

Bauernproteste auch in der Region Ulm möglich

Für die Region Ulm hat der Kreisbauernverband Ulm-Ehingen keine Proteste angemeldet, man wolle aber "präsent sein", sagte Verbandsvorsitzender Ernst Buck dem SWR. "Spontane Zusammenkünfte" seien möglich. Am Montag um 11 Uhr ist auf dem Ehinger Markplatz eine Kundgebung geplant.

Kundgebungen auch im Kreis Biberach und in Nördlingen

Im Kreis Biberach soll es am Montagmorgen ab 9 Uhr einen Demozug von Biberach nach Laupheim geben. Im Anschluss ist eine Kundgebung geplant. Verkehrsteilnehmer müssen im Bereich der B30 mit Behinderungen rechnen.

In Nördlingen ist am Montag ab 10 Uhr eine Kundgebung von Landwirten auf der Kaiserwiese geplant. Sie kommen mit Traktoren, die Polizei rechnet deshalb auf der B25 zwischen Nördlingen und Donauwörth mit Staus.

Kalter Markt im Zeichen des Bauernprotests

Auch die Bauernkundgebung am Mittwoch (10.Januar) beim Kalten Markt in Ellwangen werde ganz im Zeichen des Protests stehen, so Verbandsvorsitzender Hubert Kucher. Hier geht der Kreisverband Ostalb-Heidenheim ebenfalls davon aus, dass zahlreiche Traktoren in die Stadt rollen werden.

Am Donnerstag (11. Januar) ist eine Sternfahrt der Bauernverbandsbezirke Göppingen, Ostalb und Alb-Donau nach Heidenheim geplant. Dort wird es um 11 Uhr eine Kundgebung geben. Der Kreisverband rechnet hier mit bis zu 100 Traktoren, die sich an dem Demozug beteiligen.

Bereits Demozüge mit Traktoren im Kreis Günzburg

In Günzburg haben bereits am Donnerstag (4. Januar) Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstriert. Ein Korso mit mehr als 500 Traktoren blockierte zeitweise den Verkehr in der Günzburger Innenstadt.