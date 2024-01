Anfang Januar steht Ellwangen ganz im Zeichen des Kalten Marktes. Auch dieses Mal reicht die Palette von Pferde-Prämierung über Umzug und Kutteln, bis hin zur Bauernkundgebung.

Alles rund ums Pferd gibt es beim Kalten Markt. Aber auch Disco, Sport, Informationen zum Bauen und zur Landwirtschaft sowie ein verkaufsoffener Sonntag gehören zu den Ellwanger Festtagen.

Kalter Markt beginnt mit Beat und Sport

Mit einer Beat-Night im Ellwanger Stadtteil Rindelbach beginnt der Kalte Markt am Freitagabend. Wer am nächsten Tag schon wieder lockere Beine hat, kann am zweiten Kuttellauf mitmachen. Er startet am Samstag um 12 Uhr. Der Grüne Ball der Landjugend am Samstagabend hat beim Kalten Markt auch schon Tradition.

Verkaufsoffener Sonntag in Ellwangen

Am Sonntagnachmittag haben die Geschäfte in Ellwangen geöffnet. Zum verkaufsoffenen Sonntag gehören auch das "Kalter-Markt-Singen" und der Gottesdienst in der Basilika St. Vitus um 18 Uhr. Am Sonntag werden in Ellwangen die Ausstellung "Haus, Garten, Landwirtschaft", die Technikmesse und die Energietage eröffnet. Sie dauern bis Mittwoch.

Kalter Markt in Ellwangen: Die eleganten Pferde des Reit- und Fahrvereins Röhlingen beim traditionellen Umzug im Januar 2023. SWR Michael Binder

Kalter Markt: SWR-Livestream vom Festumzug

Traditionell ist der Montag der Höhepunkt des Kalten Marktes. Bereits morgens um 8:30 Uhr beginnt die Prämierung der Pferde und der Gespanne. Aufgrund der Bauarbeiten für die Landesgartenschau findet die Prämierung nicht wie gewohnt auf dem Schießwasen statt, sondern auf dem Kasernengelände in Ellwangen.

Um 14 Uhr startet der Festumzug durch die Innenstadt. Mehr als 300 Pferde sind angemeldet. Beim Umzug werden auch die Sieger der Pferdeprämierung gezeigt. Die Ellwanger Innenstadt ist für den Umzug ab 13 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Der SWR überträgt den Festumzug aus Ellwangen ab 14 Uhr in einem Livestream im Internet. So können Pferdefans weltweit live dabei sein. Am Montagabend treffen sich dann Besucherinnen und Besucher in den Kneipen und Gaststätten der Stadt. Dabei darf das traditionelle Gericht des Kalten Marktes nicht fehlen - die Sauren Kutteln.

Abschluss mit Bauernkundgebung: Cem Özdemir erwartet

Traditionell geht der Kalte Markt in Ellwangen am Mittwoch, 10. Januar, mit der Bauernkundgebung zu Ende. Mit Spannung wird dabei der angekündigte Besuch von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet. Die Bauernkundgebung in der Ellwanger Stadthalle beginnt um 10:15 Uhr. Begleitet wird die Kundgebung von einem Krämermarkt in der Innenstadt.

Kalter Markt mit langer Tradition

Der Kalte Markt, der jedes Jahr im Januar abgehalten wird, war schon früher ein für die Region wichtiger Vieh- und Pferdemarkt. Die älteste erhaltene urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1370, der Markt gilt als noch älter. Tausende Besucherinnen und Besucher kommen jährlich zum Kalten Markt nach Ellwangen. Während der Corona-Pandemie wurden die Feierlichkeiten zweimal hintereinander abgesagt.