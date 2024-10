Tausende Menschen haben am Samstag gegen den Parteitag der AfD in Ulm demonstriert. Im Vorfeld hatten zahlreiche Initiativen, Vereine sowie die Stadt selbst zu Protesten aufgerufen.

Mehr als tausend Menschen haben am Samstagvormittag friedlich gegen den AfD-Parteitag in Ulm demonstriert. Die Partei trifft sich an diesem Wochenende in der Donauhalle an der Messe, um die Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 bestimmen.

Demos treffen sich in der Nähe der Donauhalle

In den frühen Morgenstunden ging es los - um 8 Uhr versammelten sich die ersten Demonstierenden vor dem Theater in Ulm. Rund 700 Menschen, so die erste Schätzung der Polizei. In einem Protestzug ging durch die Innenstadt in Richtung Donauhalle, dem Veranstaltungsort des AfD-Parteitags.

Wir brauchen keine Alternative zur Demokratie!

Auf dem Parkplatz Stockmadh traf der Zug auf weitere Demonstrierende zu einer gemeinsamen Kundgebung, organisiert vom Bündnis "Gemeinsam für Vielfalt und Demokratie". Unter vielen anderen Rednern ergriff auch Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) das Wort: "Wir brauchen keine Alternative zur Demokratie", bezog er klar Stellung. Applaus aus der Menge. Ulm habe eine besondere Verantwortung als Stadt der Geschwister Scholl und Einsteins.

Auch ein Schüler eines Ulmer Gymnasiums war unter den Rednern auf der Kundgebung. Er schilderte aus Sicht der Kinder und Jugendlichen die aktuelle Situation. Eine Mitschülerin habe ihn in der Schule gefragt, ob sie abgeschoben werden würde, erzählt der junge Redner auf der Bühne in unmittelbarer Nähe der Donauhalle.

Trotz des Wetters versammelten sich zunehmend mehr Menschen auf dem Parkplatz Stockmadh Die Polizei schätze die Menge auf rund 2.000 Menschen, die Organisatoren auf rund 4.000. Darunter Gruppen und Initiativen aus allen gesellschaftlichen Bereichen: Die Omas gegen Rechts, parents4future, Antifa aus verschiedenen Städten aber auch Parteien und Gewerkschaften sind unter den Demonstrierenden.

Protestzug zurück in die Innenstadt

Nach der Kundgebung bewegte sich der Protestzug kurz vor 11 Uhr zurück in die Innenstadt, begleitet von rund 15 Mannschaftswagen der Polizei, die vor der Demo herfuhren. Das Ziel: Eine abschließende Kundgebung auf dem Weinhof.

Bei der Veranstaltung in der Innenstadt korrigierte der Veranstalter die Zahl der Demonstrierenden noch einmal nach oben: 5.000 Menschen sollen es bei der abschließenden Kundgebung gewesen sein, die Polizei geht von 2.000 aus. Der Landesbischof und ehemalige Dekan des Ulmer Münsters, Ernst-Wilhelm Gohl, erinnerte die Menschen bei seiner Rede daran: "Die Würde des Menschen ist unantastbar - und deshalb stehen wir hier." Gegen 12:30 Uhr war die Versammlung auf dem Weinhof vorbei.

AfD will in Ulm Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl nominieren

Die AfD will an diesem Wochenende sowie an einem Wochenende im November in Ulm die Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 bestimmen. Erwartet werden allein am ersten Wochenende bis zu 1.500 Mitglieder aus ganz Baden-Württemberg.