In Ulm wird der Bereich rund um die Messehalle während des AfD-Parteitags am Samstag und Sonntag zum Sperrgebiet. Stadt und Polizei haben ein Sicherheitskonzept erarbeitet, das einen friedlichen Ablauf trotz mehrerer angekündigter Gegendemonstrationen garantieren soll.

Straßensperrungen und ein Großaufgebot der Polizei vor Ort

Die Straße entlang der Ulm Messe wird am Wochenende zeitweise voll gesperrt, genauso wie der dortige Radweg. Die Straßenbahn lässt während des Parteitags die Haltestelle Ulm Messe ausfallen. Auch zwei große Parkplätze direkt bei der Messe werden gesperrt.

Die Polizei ist laut der Mitteilung mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Der an die Messe angrenzende Stadtpark Friedrichsau bleibt geöffnet. Die Polizei werde dort aber ebenfalls "deutlich präsent" sein, hieß es von der Stadt. Die Sperrungen gelten teilweise auch am Sonntag, an dem die Geschäfte in der Ulmer Innenstadt geöffnet sind.

Die Haltestelle vor der Messe Ulm: Die Straßenbahnen halten hier am Samstag und Sonntag während des AfD-Parteitags nicht. SWR

Demonstrationen gegen die AfD am Samstag und Sonntag

Auf dem Parkplatz "Stockmahd" vor den Ulmer Messehallen sind Samstag wie Sonntag Aktionen gegen die AfD geplant. Am Samstagvormittag soll dort eine zweistündige Kundgebung stattfinden. Am Sonntagvormittag wird auf dem Gelände laut Stadt Ulm zu einem "Picknick gegen rechts - für Demokratie und Vielfalt" eingeladen.

Am Samstagmorgen und -mittag kann es wegen zweier Demozüge zwischen Messe und Innenstadt außerdem zu Verkehrsbehinderungen kommen. Neben Organisationen rufen auch die Fraktionen im Ulmer Gemeinderat, bis auf die AfD, die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, zu demonstrieren.

AfD will in Ulm Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl nominieren

Die AfD will an diesem Wochenende sowie an einem Wochenende im November in Ulm die Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 bestimmen. Erwartet werden allein am ersten Wochenende bis zu 1.500 Mitglieder aus ganz Baden-Württemberg.