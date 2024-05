In Aalen findet am Freitag eine AfD-Großveranstaltung mit der Bundesvorsitzenden Alice Weidel statt. Ein großes Bündnis hat eine Gegenveranstaltung angekündigt.

Eigentlich hatte das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" in Aalen ein buntes Fest für die Demokratie geplant. Doch weil Regen angesagt ist, findet das Fest nicht statt. Die Demo gegen die AfD-Veranstaltung in der Stadthalle mit Kundgebung soll aber wie geplant durchgeführt werden.

Der AfD-Kreisverband Ostalb erwartet zu der Wahlkampfveranstaltung am Freitagabend in der Aalener Stadthalle rund 600 Teilnehmer. Die Partei bezeichnet die Veranstaltung als Höhepunkt ihres Kommunal- und Europawahlkampfs. Parteichefin Alice Weidel und Fraktionsvize Sebastian Münzenmaier kommen nach Aalen.

2.000 Teilnehmende zum Demozug gegen die AfD erwartet

Zum Demonstrationszug und zur Kundgebung gegen die Politik der AfD sind 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Rund 40 Gruppierungen haben sich in Aalen zum Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" zusammengefunden: Ein breites Parteienspektrum ist dabei, von der Linkspartei bis zur CDU. Außerdem Gewerkschaften, Kirchen, Klimaaktivisten und Organisationen wie "Omas gegen rechts" und auch die Aalener Sportallianz.

Breites Bündnis will in Aalen gegen AfD demonstrieren

Sie wollen gegen die Politik der AfD Flagge zeigen, erklärt Christian Zeeb, Regionssekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund und Cheforganisator des Bündnisses. "Dass man sieht, die demokratische Mehrheit in diesem Land, die ist sehr viel größer als diese Minderheit, die die AfD hofiert, die die AfD auch anstachelt, die sich immer weiter vom demokratischen Spektrum entfernt. Wir wollen zeigen, wir, die Demokraten, wir sind mehr und wir sind hier, und wir lassen uns unsere Demokratie nicht wegnehmen", so Zeeb.

Die AfD Bundesvorsitzende Alice Weidel hat sich zur Wahlkampfveranstaltung in der Aalener Stadthalle angekündigt. Der AfD-Kreisverband Ostalb erwartet rund 600 Teilnehmer. Die AfD in Aalen bezeichnet die Veranstaltung als Höhepunkt ihres Kommunal- und Europawahlkampfs. IMAGO IMAGO / Bernd Elmenthaler

Während die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel in der Aalener Stadthalle spricht, soll am Platz vor der Halle eine Gegenkundgebung stattfinden. Die Polizei wird mit mehreren hundert Beamtinnen und Beamten vor Ort sein, auch mit Hunden und Pferden. Man gehe von einem friedlichen Verlauf aus, teilte ein Polizeisprecher dem SWR mit. Natürlich wisse man im Vorfeld nicht, wer sich letztlich unter die Demonstrierenden mischt.

Aalener OB Brütting äußert sich nicht zur AfD

Warum darf die AfD in der Aalener Stadthalle eine Wahlkampfveranstaltung so kurz vor der Wahl abhalten? Die Stadtverwaltung sei zu Neutralität verpflichtet, hieß es zur Begründung. Solche Veranstaltungen, egal welcher politischen Gesinnung, könne man nicht verbieten. Zu der Veranstaltung will sich Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting nicht äußern. Eine Sprecherin der Stadt sagte dem SWR, vor den Europa- und Kommunalwahlen gelte für Mandatsträger ein Neutralitätsgebot, an das sich Brütting halte.

AfD-Veranstaltung in Weißenhorner Stadthalle abgesagt

Die Stadt Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) hingegen bleibt bei ihrer Kündigung des Mietvertrages für eine Wahlkampfveranstaltung der AfD am 21. Mai. Bürgermeister Wolfgang Fendt (parteilos) begründete das im SWR unter anderem mit einem Verbot für eine andere Partei, die die Stadthalle kurz vor der Landtagswahl in Bayern im Oktober 2023 nutzen wollte. Dazu erklärte Fendt: "Es gibt ein Schreiben des Innenministeriums, das staatlichen Behörden verbietet, vier Wochen vor einer Wahl Gebäude zur Verfügung zu stellen, für Parteiveranstaltungen."

Wenn man die Grünen ausschließt, dann können wir natürlich auch der AfD die Halle nicht zur Verfügung stellen.

Bürgermeister Fendt sagte weiter: "Jetzt haben wir aus Versehen einen Vertrag mit der AfD abgeschlossen, das wurde jetzt aufgrund einer Beschwerde der Grünen festgestellt. Wenn man die Grünen ausschließt, dann können wir natürlich auch der AfD die Halle nicht zur Verfügung stellen. Deshalb werden wir die Halle, wenn uns ein Gericht nichts anderes auferlegt, nicht zur Verfügung stellen." Laut einem Bericht der "Schwäbischen Zeitung" will sich die AfD die Wahlveranstaltung in der Stadthalle Weißenhorn offenbar vor Gericht erstreiten.