SWR SWR - Alexander Kluge

Maja Nötzel ist Reporterin und Moderatorin im Studio Ulm. Sie ist vor allem rund um Ulm unterwegs, vom Leberkäs-Berliner bis zum Landesposaunentag, vom Sommertag am Badesee bis zum Skilauf auf der Alb. Sie arbeitet seit 2012 für den SWR in Stuttgart und seit 2015 vor allem in Ulm. Maja Nötzel hat Germanistik, Journalistik und Anglistik studiert und bei privaten Radiosenden in Bayern und Baden-Württemberg gearbeitet.

Heimat

Kurpfalz

Mein Antrieb

Neugier auf alles und jeden