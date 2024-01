In der Region müssen sich Pendler ab Montag vor allem auf volle Bundesstraßen einstellen. Gründe sind neue Bauernproteste, ein möglicher Lokführer-Streik und die S21-Arbeiten.

Wie überall in Deutschland wollen auch in der Region Stuttgart Landwirtinnen und Landwirte erneut demonstrieren - ab Montag und gleich eine ganze Woche lang. Das wird sich in der Region wohl vor allem auf den Verkehr auswirken - zudem droht ein erneuter, diesmal unbefristeter Streik der Lokführer, und die S21-Arbeiten zur Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart gehen weiter, was zu Einschränkungen und Ausfällen im Nahverkehr führt.

Der Deutsche Bauernverband hatte bereits vor Weihnachten zu der Aktionswoche aufgerufen und koordiniert die Proteste in seinen Landes- und Kreisverbänden. Die Bauern und Bäuerinnen protestieren seit Dezember gegen die Einsparpläne der Bundesregierung bei Agrar-Diesel und Kfz-Steuer. Anders als im Dezember wird es wohl keine zentrale Protestaktion oder Demonstration in Stuttgart geben, stattdessen sind die Bauernproteste dezentral und in den einzelnen Regionen organisiert. Bis jetzt liegen der Stadt Stuttgart keine Anmeldungen von Veranstaltungen vor, wie sie dem SWR auf Anfrage mitteilte.

Aktionen und Proteste im Rems-Murr-Kreis

Der Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems plant am Montag zwischen 7:30 und 17 Uhr eine circa 190 Kilometer lange Demonstrationsfahrt mit Traktoren durch das gesamte Verbandsgebiet. Unter dem Motto "Bauern in Bewegung - wir tragen unsere Anliegen in die Städte" solle es in seinem Verbandsgebiet eine friedliche, aber in der Sache klare Protestaktion werden, betonte der Vorsitzende des Bauernverbandes Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems, Jürgen Maurer. Besonders wichtig sei ihm die Abgrenzung von politisch rechts-gerichteten Parteien oder einzelnen "Querdenkern".

Die Rundfahrt soll den ländlichen Raum mit den großen Kreisstädten verbinden, weswegen auch ein wesentlicher Teil der Fahrt im Rems-Murr-Kreis stattfindet. Geplant ist die Tour von Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) über Schwäbisch Hall, Backnang, Winnenden, Waiblingen, Fellbach, Weinstadt, Schorndorf, Welzheim (alle Rems-Murr-Kreis) zurück nach Crailsheim. Sollte diese genehmigt werden, müssten Fahrerinnen und Fahrer vor allem auf der Bundesstraße 14 mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Symbole und Parolen der "Landvolk"-Bewegung sorgen für Ärger

Protest-Sympathisanten aus dem rechten Spektrum hatten zuletzt über Telegram-Kanäle und soziale Medien zu einem "Generalstreik" aufgerufen und Umsturz-Fantasien vertreten. Der Deutschen Bauernverband distanzierte sich davon.

Bei der großen Demonstration in Stuttgart am 21. Dezember waren bei einigen Teilnehmenden gebastelte Galgen mit einer Ampel daran oder eindeutig geknüpfte Stricke an den Treckern gesichtet worden. Auch antisemitische Symbole und Parolen, die auf die nationalistische "Landvolk"-Bewegung der 1920er-Jahre zurückgehen, waren am Donnerstag auf einigen Traktoren zu sehen. In einzelnen Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart hierzu noch.

Protestaktionen in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen

Am Montag kommt es vermutlich auch in den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg ab etwa 5 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, wie die Polizei mitteilt. Geplant sind in den Kreis-Gebieten Kolonnenfahrten mit Traktoren sowie Mahnwachen und Kundgebungen mit teilweise bis zu 100 angemeldeten Fahrzeugen. Betroffen sein werden laut Polizei insbesondere Hauptverkehrsstraßen wie die Landesstraße 1100 zwischen Remseck am Neckar und Pleidelsheim, die Landesstraße 1141 bei Schwieberdingen sowie die Bundesstraßen 10, 14 und 27. Auch rund um die Anschlussstellen der Autobahnen 8 und 81 sei mit Problemen zu rechnen.

Durch Ausweichverkehr rechne man außerdem damit, dass es darüber hinaus auch auf anderen Strecken zu Beeinträchtigungen kommen könne. Die Polizei rät allen Bürgerinnen und Bürgern, die betroffenen Strecken am Montag möglichst zu meiden.

Proteste im Kreis Göppingen

Im Kreis Göppingen wird der kommende Donnerstag (11.) der zentrale Protesttag. Dann sind zum einen nachmittags Mahnfeuer in Mühlhausen im Täle und Bartenbach geplant. Zum anderen soll es eine Sternfahrt nach Heidenheim geben, an der vermutlich hunderte Bauern mit ihren Traktoren teilnehmen werden, teilte der Kreisbauernverband Göppingen und Ostalb auf Anfrage mit.

Das würde bedeuten, dass am Donnerstag mit erheblichen Behinderungen auf der Bundesstraße 29 zu rechnen ist, weil sich auch Bauern und Bäuerinnen aus dem Remstal an der Sternfahrt beteiligen werden. Am Montag soll es zudem ein Mahnfeuer ein Schlierbach geben.

Aktionen für den Kreis Esslingen lagen zunächst nicht vor. Viele der Planungen seien aber auch noch nicht genehmigt, sodass man sie nicht öffentlich verkünden könnte, hieß es. Zudem wurde am Nachmittag bekannt, dass die Bundesregierung einige ihrer Kürzungspläne zurücknimmt. Allerdings sprachen sich der Landesbauernverband und auch der Kreisbauernverband Göppingen und Ostalb in ersten Reaktionen dafür aus, die Aktionen in vollem Umfang in der kommenden Woche durchzuführen. Die Nachbesserungen der Bundesregierung seien ungenügend.

Weinbauverband Württemberg beteiligt sich an Bauernprotesten

Auch der Weinbauverband Württemberg e.V. unterstützt die Aktionswoche des Deutschen Bauernverbandes und ruft seine Mitglieder zur Teilnahme an den organisierten Aktionen auf. In einer Mitteilung von Donnerstag heißt es, die geplanten Kürzungen stünden nicht nur im Widerspruch zu den ambitionierten Zielen des Ausbaus des nachhaltigen Weinbaus, sondern träfen die Weinbaubetriebe unmittelbar finanziell.

"Es gibt keine großflächige Alternative zur Nutzung von dieselbetriebenen Traktoren in unseren topographisch anspruchsvollen Weinbergen", so der Präsident des Weinbauverbandes, Hermann Hohl. Subventionen im europäischen Ausland sorgen seiner Ansicht nach für einen Wettbewerbsnachteil deutscher Erzeuger.

Auch im Regionalverkehr auf der Gäubahn kommt es zu Problemen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christian Johner

Ab 8. Januar: Arbeiten auf der Gäubahn

Zum Bauernprotest kommen Einschränkungen im Nahverkehr hinzu: Ab dem 8. Januar geht es mit Bauarbeiten auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen (Kreis Konstanz) weiter: Bis Ende März kommt es deshalb hier zu großen Behinderungen. Grund ist unter anderem der zweigleisige Ausbau zwischen Horb und Neckarhausen (beide Kreis Freudenstadt). Für diese Arbeiten müssen die Gleise der Gäubahn laut Deutscher Bahn in verschiedenen Abschnitten und Zeiträumen gesperrt werden. Auch hier ist mit Auswirkungen im Nahverkehr und auf der Straße zu rechnen

Ab den 15. Januar sperrt die Bahn dann einer weiteren Bauphase in Stuttgart-Vaihingen die S-Bahn-Tunnelstrecke zwischen Stuttgart Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen bis zum 29. Januar.