Die Bauernverbände im Land kündigen neue Proteste an. Ab Montag wollen tausende Landwirte auf die Straße gehen - auch in Heilbronn-Franken.

Überall in Heilbronn-Franken wollen Bäuerinnen und Bauern gegen Subventionskürzungen protestieren. Angekündigt sind Protestzüge in Heilbronn, Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) und im Raum Schwäbisch Hall-Hohenlohe. Der Vorsitzende des Bauernverbandes Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems, Jürgen Maurer, plant einen 190 Kilometer langen Protestrundkurs durch das gesamte Verbandsgebiet. Sollte der genehmigt werden, müssten Verkehrsteilnehmende vor allem auf den Bundesstraßen B17 und B10 mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Motto: Bauern in Bewegung

Unter dem Motto "Bauern in Bewegung - wir tragen unsere Anliegen in die Städte" soll es eine friedliche, aber in der Sache klare Protestaktion werden, betonte Maurer im Gespräch mit dem SWR. Besonders wichtig sei ihm die Abgrenzung von politisch rechts-gerichteten Parteien oder Organisationen wie der AfD oder sogenannten Querdenkern, die zuletzt auch in den sozialen Medien zu einem "Generalstreik" aufgerufen hatten. Solche "Streiks" lehnt er entschieden ab, sagt Maurer

Traktoren legen Innenstädte lahm

Im Landkreis Heilbronn sind Demonstrationszüge mit mehr als 1.000 Fahrzeuge angemeldet, hat das Landratsamt mitgeteilt. Eine Großdemo mit über 200 Traktoren planen Landwirte auch in Heilbronn, hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Nach ihrer Einschätzung dürfte es zwischen 6 Uhr und 9 Uhr im Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Und die Stadt Bad Mergentheim meldet, dass ab 15:30 Uhr ein Protestzug durch die Kernstadt und die Stadtteile geplant sei.

Weitere Proteste sollen folgen

Auch nach dem Montag sollen die Proteste weitergehen. Die Bauernverbände haben eine ganze "Aktionswoche" angekündigt.