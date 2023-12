Wegen erneuter Arbeiten am Digitalen Bahnknoten Stuttgart kommt es ab Mittwoch bei etlichen Bahn-Verbindungen zu Einschränkungen. Und auch im neuen Jahr müssen sich Pendler auf Probleme einstellen.

Erneut gibt es in und um Stuttgart Arbeiten am sogenannten Digitalen Bahnknoten, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt. Die Arbeiten sollen bis Ende März in drei Phasen stattfinden. Zu Einschränkungen auf einigen Verbindungen kommt es bereits ab Mittwoch.

Bis Freitag fahren die S-Bahn-Linien der S1, S2 und S3 nur alle halbe Stunde. Die S3 fährt in dieser Zeit aber bis zum Stuttgarter Flughafen durch. Außerdem fällt die Regionalbahn 11 zwischen Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) und Untertürkheim aus. Die DB empfiehlt, als Alternative auf die Stadtbahn U12, U13 oder U7 umzusteigen. Oder S-Bahnen zu kombinieren und am Hauptbahnhof umzusteigen.

Anfang Januar Einschränkungen und Ausfälle bei der S-Bahn

Auch im neuen Jahr müssen sich Bahn-Pendler und -Pendlerinnen aus der Region Stuttgart auf Behinderungen einstellen. Dies betrifft zunächst vor allem die S-Bahn in Stuttgart.

Zwischen dem 2. und dem 6. Januar sperrt die DB für die Arbeiten in Stuttgart-Bad Cannstatt die Strecken zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) sowie zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Obertürkheim. Das heißt im Detail:

Die Linie S1 verkehrt in den Abschnitten Kirchheim (Teck) und Obertürkheim sowie Stuttgart Hbf (tief) und Herrenberg .

verkehrt in den Abschnitten sowie . Die Linie S2 verkehrt nur zwischen Schorndorf und Waiblingen .

verkehrt nur zwischen . Die Linie S3 verkehrt nur zwischen Backnang und Waiblingen .

verkehrt nur zwischen . Die Linie S4 verkehrt in den Abschnitten Stuttgart-Schwabstraße und Marbach sowie Marbach und Backnang (in Marbach ist ein Umstieg notwendig).

verkehrt in den Abschnitten sowie (in Marbach ist ein Umstieg notwendig). Die Linie S6 verkehrt als Baustellen-Linie S26 zwischen Weil der Stadt und Filderstadt .

verkehrt als zwischen . Die Linie S60 verkehrt nur zwischen Böblingen und Renningen .

verkehrt nur zwischen . Die Linie RB 11 (Schusterbahn) zwischen S-Untertürkheim und Kornwestheim entfällt .

(Schusterbahn) zwischen S-Untertürkheim und Kornwestheim . Die Linien S1 bis S60 verkehren nur im 30-Minuten-Takt .

verkehren . Die Linie S4 verkehrt im Abschnitt Marbach – Backnang zudem nur im 60-Minuten-Takt.

Es wird laut DB Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet: Zwischen Obertürkheim und Stuttgart Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen (S1E) im 10-Minuten-Takt. Zwischen Waiblingen (Dammstraße) und Stuttgart Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen (S2E) im 5-Minuten-Takt (ohne Halt in Stuttgart-Sommerrain). Zwischen Sommerrain und Nürnberger Straße fährt ein Ersatzverkehr mit Kleinbussen (S3E) im 10-Minuten-Takt. Genaue Infos und Fahrpläne gibt es hier.

Behinderungen im neuen Jahr auf der Gäubahn

Danach geht es auch mit Bauarbeiten an der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen (Kreis Konstanz) weiter: Ab dem 8. Januar bis Ende März kommt es deshalb hier zu großen Behinderungen. Grund ist unter anderem der zweigleisige Ausbau zwischen Horb (Kreis Freudenstadt) und Neckarhausen (Kreis Esslingen). Für diese Arbeiten müssten die Gleise der Gäubahn in verschiedenen Abschnitten und Zeiträumen gesperrt werden. Die DB bittet alle Fahrgäste für die Einschränkungen ausdrücklich um Entschuldigung. Details zu den Änderungen und dem Ersatzverkehr gibt es hier auf den Seiten der DB. Ein Ersatzkonzept für März gibt es laut DB noch nicht.

Im Januar S-Bahn zwischen Schwabstraße und Vaihingen gesperrt

In der weiteren Bauphase der Arbeiten in Stuttgart-Vaihingen sperrt die DB die S-Bahn-Tunnelstrecke zwischen Stuttgart Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen zwischen dem 15. und dem 29. Januar. Die Einzelheiten:

Die Linie S1 verkehrt zwischen Kirchheim und S-Schwabstraße .

verkehrt zwischen . Die Baustellen-Linie S11 verkehrt Mo-Fr (5:00 Uhr bis 19:30 Uhr) zwischen Plochingen und Stuttgart Hbf (oben) .

verkehrt Mo-Fr (5:00 Uhr bis 19:30 Uhr) zwischen . Die Linie S2 verkehrt zwischen Schorndorf und Stuttgart-Schwabstraße .

verkehrt zwischen . Die Linie S3 verkehrt zwischen Backnang und Stuttgart-Schwabstraße .

verkehrt zwischen . Die Linien S4 und S5 verkehren regulär .

. Die Linie S6/60 verkehrt von Montag bis Freitag bis 19:30 Uhr regulär. Ab 19:30 Uhr und am Wochenende wendet die Linie in Stuttgart Hbf (oben).

verkehrt von Montag bis Freitag bis 19:30 Uhr regulär. Ab 19:30 Uhr und am Wochenende wendet die Linie in Stuttgart Hbf (oben). Die Linie S60 wird von Böblingen über Hulb nach Ehningen verlängert.

wird Die Linie S62 verkehrt regulär.

Es gibt einen umfassenden Ersatzverkehr mit Bussen, der auch die Wochenenden umfassen soll, an denen die Messe "Caravan - Motor - Touristik" (CMT) in Stuttgart stattfindet.

Weitere Sperrungen ab Ende Januar

In der darauffolgenden Bauphase vom 29. Januar bis zum 19. Februar 2024 sperrt die DB dann die Strecke zwischen Flughafen/Messe und Stuttgart-Rohr und in der letzten zwischen dem 19. und dem 29. Februar 2024 aufgrund der Arbeiten in Stuttgart-Vaihingen den Abschnitt zwischen Stuttgart-Rohr und Filderstadt. Auch hier sind noch keine Einzelheiten zu Ersatzkonzepten bekannt. Die DB verweist auf aktuelle Informationen und Fahrplanänderungen in den Apps und mobilen Anzeigen vor Ort.

S-Bahn-Stammstrecke wird während der Sommerferien wieder gesperrt

Und auch in den nächsten Sommerferien müssen alle S-Bahn-Pendler in Stuttgart wieder viel Geduld mitbringen. Zum vierten Mal wird dann die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen gesperrt.

Aktuell informiert in und um Stuttgart auch immer unser Sperrungsticker.