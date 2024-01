Große Protestaktion im Zollernalbkreis: Rund 1.500 Menschen haben am Mittwochabend in Rangendingen an einem Mahnfeuer teilgenommen. Damit wollten sie Zusammenhalt demonstrieren.

Etwa 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zum Bauernprotest nach Rangendingen gekommen. Mit dabei hatten sie laut Polizei rund 800 Fahrzeuge, vor allem Traktoren und Wagen. Der Protest richtete sich gegen die Sparpläne der Ampelkoalition. Die Bundesregierung will den Landwirten Vergünstigungen bei Agrardiesel und der Kfz-Steuer streichen.

Florian Dieringer, Landwirt aus Rangendingen, hat das Mahnfeuer mitorganisiert. Für ihn steht der Zusammenhalt im Vordergrund der Aktion, sagte er im SWR. Die Landwirte seien verärgert über die Pläne der Regierung.

Wir arbeiten sieben Tage die Woche. Warum zieht man uns noch mehr Geld ab? Das ärgert uns.

Bauernprotest auch im Schwarzwald

Auch bei Döggingen, einem Ortsteil von Bräunlingen (Schwarzwald-Baar-Kreis), haben sich am Mittwochabend Landwirte versammelt. Rund 500 Landwirtinnen und Landwirte waren aus der Region zusammengekommen, um gemeinsam Dampf abzulassen. Sie entzündeten ein großes Mahnfeuer neben der B31. Auch einige Bürgerinnen und Bürger waren zur Protestaktion gekommen.

Mit dem Mahnfeuer am Mittwochabend wollten die Landwirte in Rangendingen auf ihren Frust aufmerksam machen. Florian Dieringer

Region Günzburg - Ulm: Mögliche Verkehrsbehinderungen

Im bayerischen Günzburg werden am Donnerstagnachmittag Landwirte gegen die Sparpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Der Bauernverband erwartet rund 200 Teilnehmende mit 100 Traktoren. Nach einer Kundgebung um 15 Uhr auf dem Volksfestplatz fahren die Landwirte im Korso durch Günzburg bis zur B16. Laut Recherchen des SWR Studio Ulm ist in der Region mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Montag: Kundgebungen in Mössingen und Ravensburg

Landwirtinnen und Landwirte wollen auch in der kommenden Woche wieder gegen die Streichung von Vergünstigungen beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer protestieren. In mehreren Regionen in Baden-Württemberg werden derzeit Aktionen geplant. Unter dem Motto "Mössingen rollt" wollen am Montagmorgen ab 6 Uhr Landwirte mit Traktoren, Lkw und Pkw einen Autokorso von Mössingen über Nehren, Dußlingen, Ofterdingen und Bodelshausen (Kreis Tübingen) starten. Damit wollen sie unter anderem für günstige Energiepreise, bezahlbare Ernährung und Gerechtigkeit demonstrieren, wie es in einem Flyer heißt, der dem SWR vorliegt.

Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu wollen Landwirte in der kommenden Woche gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstrieren. In Ravensburg werden am Montag bis zu 1.000 Bauern erwartet. Sie wollen sich bei der Oberschwabenhalle treffen und dann in die Innenstadt ziehen, wo eine Kundgebung geplant ist. Organisiert wird die Protestaktion unter anderem von den Bauernverbänden Allgäu-Oberschwaben und Tettnang.

Protestaktionen in BW

Kurz vor Weihnachten hatte es in Stuttgart eine große Demo mit rund 2.000 Traktoren gegeben. Damit wurde der Verkehr in der Landeshauptstadt stundenlang lahmgelegt. Auch im Rhein-Neckar-Kreis und in der Rhein-Neckar-Region sowie in Birkenfeld und in Freiburg und im Dreisamtal gingen Landwirte auf die Straße.