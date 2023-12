Hunderte von Landwirten protestieren im Rhein-Neckar-Kreis mit ihren Traktoren gegen die Kürzungsspläne der Bundesregierung im Agrarbereich. Die Sternfahrt startete in Meckesheim.

Mit einer Traktoren-Sternfahrt demonstrieren Landwirte aus der Region am Donnerstag im Rhein-Neckar-Kreis gegen die Kürzungsspläne der Bundesregierung im Agrarbereich. Die Kundgebung startete mit mehr als 60 Traktoren in Meckesheim und führt über Sinsheim, Rauenberg und Wiesloch bis nach Mauer. Auf dem Weg kommen derzeit immer mehr Traktoren dazu. In Mauer ist am Abend ein "Mahnfeuer" geplant.

Landwirte: Durch Wegfall von Subventionen nicht konkurrenzfähig

Die Bauern befürchten durch den Wegfall von Subventionen Mehrkosten von bis zu 20.000 Euro. Mit großen Plakaten auf ihren Traktoren machen sie im Rhein-Neckar-Kreis ihrem Unmut Luft. Die Landwirte wollen mit ihrer Fahrt die Öffentlichkeit auf ihre Forderungen aufmerksam machen.

Wir können auch nicht mehr mit dem Weltmarkt konkurrieren.

Bauern aus der Region protestieren unter anderem in Meckesheim mit Traktoren und Plakaten. SWR

Das ist schon eine Sauerei, dass die Landwirtschaft darunter leiden muss, was unsere Regierung beschließt. Das kann nicht sein, dass ein Prozent der Bevölkerung, also wir Landwirte, zehn Prozent dieses Paketes tragen muss.

Bundesregierung will bei Bauern rund 900 Millionen Euro einsparen

Hintergrund der Proteste ist, dass die Bundesregierung Subventionen für die Landwirtschaft kürzen will. Die Bundesregierung will etwa 900 Millionen Euro jährlich bei den Landwirten einsparen. So sollen unter anderem die Steuerbegünstigungen für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen wegfallen. Die Bundesregierung muss infolge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts Geld einsparen.