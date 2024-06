Traktor-Demo in Freiburg und im Dreisamtal: Hunderte Landwirtinnen und Landwirte protestierten gegen die Agrardiesel-Pläne der Ampel-Koalition.

In ganz Deutschland haben Landwirte am Montag gegen Sparpläne der Bundesregierung demonstriert. In Freiburg hatten sich Landwirte aus Südbaden zu einer Protestaktion versammelt. Wie auch in anderen Landesteilen wollten sie Druck auf die Politik machen. Der Grund für ihren Unmut ist der jüngste Ampel-Beschluss zur Streichung von Steuervergünstigungen unter anderem beim Agrardiesel.

Kernige Botschaften an die Ampel-Koalition

"Stirbt der Bauer, stirbt das Land, Nein zur Ampel" oder "Sie säen nicht, sie ernten nicht, aber sie wissen alles besser" - das stand auf den Plakaten und Protestschildern, die die Landwirte an ihren Traktoren befestigt hatten. Möglicherweise hatten sie sich spontan zu dieser Protestaktion entschlossen, es sei keine Demostration angemeldet gewesen, so die Polizei. Nach SWR-Informationen fuhren die Landwirte mit ihren Traktoren durch die Freiburger Innenstadt und demonstrierten vor dem Pressehaus in der Basler Straße.

Die Botschaft ist kaum zu übersehen. Parallel demonstriert der Deutsche Bauernverband unter dem Motto "Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!" in Berlin. SWR Henning Winter

Bauernprotest: Landwirte treffen Bundespräsident Steinmeier

Am späten Nachmittag versammelten sich in St. Peter (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) Landwirte mit rund 30 Traktoren auf einer Wiese. In der dortigen Barockkirche wurde am Montagabend das traditionelle Weihnachtskonzert des Bundespräsidenten aufgezeichnet. Das Staatsoberhaupt traf am Rande des Konzerts zwei Landwirte, die ihr Anliegen präsentierten, wie am Abend aus Kreisen des Bundespräsidialamts bekannt wurde.

Landwirte aus Baden-Württemberg in Berlin - weitere Aktionen im Land

Der Deutsche Bauernverband hatte am Montag zudem zu einer großen Protestaktion in Berlin vor dem Brandenburger Tor aufgerufen. Mit dabei waren auch viele Landwirte aus Baden-Württemberg. Die Aktion stand unter dem Motto "Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss".

Landwirte und Winzer, die nicht nach Berlin mitfahren konnten, wollten ebenfalls auf sich aufmerksam machen. So standen am Montagmorgen zwischen 6 und 9 Uhr zahlreiche Traktoren auf Autobahnbrücken entlang der A81 und der A6, sagte Markus Läpple, Landwirt aus Ilsfeld (Kreis Heilbronn), dem SWR.