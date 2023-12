per Mail teilen

Kolonnen von Traktoren sind am Freitagabend durch Tübingen und von der Alb über Bad Urach nach Metzingen gefahren. Damit demonstrierten Bauern gegen die Streichung von Beihilfen.

Rund 50 Landwirte mit Traktoren haben am Freitag im Kreis Reutlingen und in Tübingen gegen die Streichung von Beihilfen demonstriert. Die hatte die Ampelkoalition beschlossen, um das Haushaltsloch zu stopfen. In Tübingen fuhren 19 Traktoren quer durch die Stadt. Die Polizei war vorab nicht über die offenbar spontane Aktion informiert worden. Der Leiter des Ordungsamtes hatte die Traktoren-Demonstration wohl zufällig bemerkt und dann der Polizei Bescheid gesagt. Die begleitete die Fahrzeuge dann auf ihrem Weg durch Tübingen.

Bauern mit ihren Traktoren protestieren in Tübingen gegen die Streichung von Subventionen. SWR Harry Röhrle

Im Kreis Reutlingen sind laut Polizei 30 Bauern mit Traktoren von der Alb über Bad Urach nach Metzingen gefahren. Bei beiden Demonstrationen gab es laut Polizei neben Verkehrsbehinderungen keine besonderen Vorkommnisse. Am Montag findet in Berlin eine Großdemonstration von Landwirten gegen die Streichung von Beihilfen statt. Auch Kreisbauernverbände aus der Region wollen daran teilnehmen, darunter der Freudenstädter Verband und die Bauernverbände der Kreise Reutlingen und Zollernalb.