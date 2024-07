Der Bundespräsident in weihnachtlicher Mission in St. Peter: Am Montag hat Steinmeier zum traditionellen Weihnachtskonzert eingeladen. Das ZDF hat die Feier in der Barockkirche aufgezeichnet.

Die Kulisse des traditionellen Weihnachtskonzertes mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender ist in diesem Jahr die Barockkirche in St. Peter (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gewesen. Johannes B. Kerner moderierte das festliche Konzert am Montagabend. Das ZDF zeichnete die Veranstaltung auf. "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" wird an Heiligabend um 18 Uhr ausgestrahlt.

Aufwendige Aufzeichnung in St. Peter - Band Pur mit dabei

Tagelang hatte sich das ZDF auf das Konzert mit dem Bundespräsidenten in der Barockkirche St. Peter vorbereitet. Schon seit Samstag waren alle Lichter aufgebaut, ebenso die Bühne mit festlich geschmückten Tannenbäumen. Am Sonntag fanden bereits die Proben mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg und dem Kinderchor des Theaters Freiburg statt. Am Montagvormittag probten schließlich noch die Solistinnen und Solisten sowie die Band Pur.

Die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul aus der Perspektive eines Vogels: Der Einlass für Ehrengäste und vom Bundespräsidialamt eingeladene Gäste ist am Montagabend ab 17 Uhr. SWR

Bundespräsident empfängt 100 Ehrenamtliche

Bundespräsident Steinmeier empfing nach dem Weihnachtskonzert 100 Ehrenamtliche im Geistlichen Zentrum St. Peter. Zehn von ihnen durften bei diesem Empfang mit Steinmeier kurze Gespräche führen - darunter auch Schwarzwaldbotschafter Walter Strohmeier. Auch Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) war dabei. Ursprünglich sollte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) nach St. Peter kommen. Doch der Politiker war verhindert.

Bundespräsidenten besuchen jedes Jahr ein anderes Bundesland - seit 1995

Die Sendung "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" gibt es seit 1995. Sie wurde auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und seiner Frau Christiane ins Leben gerufen, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern den Heiligen Abend zu feiern. Seit der Premiere im bayerischen Dießen besuchen die amtierenden Bundespräsidenten jedes Jahr ein anderes Bundesland. Im vergangenen Jahr waren Steinmeier und Büdenbender in der St. Nikolaikirche in Flensburg im äußersten Norden des Landes zu Gast gewesen.

Bauernproteste am Rande des Weihnachtskonzertes

Am späten Nachmittag versammelten sich im Rahmen der bundesweiten Bauernproteste in St. Peter Landwirte mit rund 30 Traktoren auf einer Wiese. Sie wollten ihren Protest auch gegenüber dem Bundespräsidenten äußern. Das Staatsoberhaupt traf am Rande des Konzerts auch zwei Landwirte, die ihr Anliegen präsentierten, wie am Abend aus Kreisen des Bundespräsidialamts bekannt wurde.

Es gab keine Zwischenfälle und besondere Vorkommnisse, wie ein Pressesprecher der Polizei berichtete. Zuvor hatte es bereits im rund 20 Kilometer entfernten Freiburg Proteste gegeben, wo hunderte Schlepper gezählt wurden. Der Landwirt Andreas Schwär aus St. Märgen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Aktion in St. Peter sei spontan geplant worden.