Eva-Maria Elias privat

Eva-Maria Elias arbeitet als multimediale Reporterin im SWR Studio Freiburg. Geboren im Schatten des SWR-Funkhauses in Stuttgart, absolvierte sie dort 16 Jahre später ihr erstes Praktikum. Für das Studium zog es sie dann nach Freiburg im Breisgau, wo sie an der Uni Islamwissenschaft und Italienisch studierte. Nach mehreren Auslandsaufenthalten ging es für den Masterstudiengang Sprachen und Kulturen der islamischen Welt schließlich nach Köln und Istanbul. Ihre ersten journalistischen Schritte ging sie beim ZDF in Mainz und Stuttgart, bei der Produktionsfirma M.E.Works, dem Bayerischen Rundfunk und der rbb-Sommerakademie.