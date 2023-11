Es wird Zeit, die Skier zu wachsen – ab Freitag rattern auf dem Feldberg wieder die ersten Lifte. Am Samstag startet die Saison dann unter anderem am Notschrei und am Schauinsland.

Im Schwarzwald hat es in den vergangenen Tagen ordentlich geschneit, und die ersten Lifte starten in die Skisaison. Wir geben einen Überblick, wo Skifahrer und Snowboarder in den großen Skigebieten in Südbaden schon loslegen können und welche Loipen gespurt sind (Stand: Donnerstag, 30. November).

Belchen

Der Wiedenerecklift geht am Samstag, 2. Dezember, in Betrieb. Von 9 bis 16:45 Uhr können sich Skifahrer und Snowboarder dann dort austoben. Ärgerlich für die Betreiber der Seilbahn am Belchen: Der Schnee ist da, bis zum 8. Dezember laufen dort aber noch Revisionsarbeiten, bei denen der Zustand der Bahn überprüft wird.

Gute Nachrichten auch für Langläufer: Knapp 30 Kilometer Loipe sind schon gespurt.

Alle Infos zu Pisten und Preisen am Belchen gibt es hier.

Bernau-Menzenschwand

Die Skilifte Spitzenberg, Köpfle 2 und Hofeck in Bernau sollen am Wochenende in Betrieb gehen. Am Samstag und Sonntag sind sie jeweils ab 9 Uhr geöffnet. Einige Loipen sind bereits gespurt, darunter die Taubenmoos-, Hexenbühl- und Schönengrund-Loipe.

Der Schneebericht mit Infos zu Skiliften und Loipen wird hier regelmäßig aktualisiert.

In Menzenschwand sind aktuell zwei Rodelhänge befahrbar. Für begeisterte Wanderer sind knapp acht Kilometer der Winterwanderwege begehbar.

Die aktuelle Wintersport-Übersicht finden Sie hier.

Feldberg

Im Skigebiet Feldberg starten die ersten Lifte am Freitag, 1. Dezember, in die Saison, darunter die Feldbergbahn, die Zeigerbahn, der Resilift und die Herzogenhornbahn. Auch im Skizentrum Muggenbrunn und bei den Skiliften Todtnauberg und in Bernau beginnt der Skizirkus am 1. Dezember.

Auch wer langlaufen möchte, kann am Feldberg schon loslegen. Dort sind schon rund 30 Kilometer gespurt.

Infos zu den Liften am Feldberg gibt es hier.

Münstertal-Wieden

Ab Samstag, 2. Dezember, öffnet der Skilift Wiedenereck in Münstertal-Wieden. Er wird um 9 Uhr in Betrieb genommen.

Aktuelle Öffnungszeiten und Preise sind hier zu finden.

Muggenbrunn

Im Skizentrum Muggenbrunn können Skifahrer und Snowboarder ab Freitag, 1. Dezember, 13 Uhr, wieder die Piste hinab sausen. Öffnen werden der Winkel- und Wasenlift, am Wasenlift wird auch wieder Flutlichtfahren angeboten.

Hier informiert das Skizentrum Muggenbrunn über Öffnungszeiten und Preise.

St. Georgen im Schwarzwald

Der Skilift Schlossberg ist der bisher einzige, der im Skigebiet Kesselberg in St. Georgen im Schwarzwald eröffnet hat. Der Rodelhang am Brigachlift ist bereits befahrbar.

Aktuelle Infos zum Wintersportgebiet St. Georgen gibt es hier.

Schauinsland

Die Skilifte am Notschrei öffnen zunächst am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember, jeweils von 9 bis 16:30 Uhr. Die Lifte in Hofsgrund starten ebenfalls am Samstag, zunächst mit dem Skilift Rosshang und dem Kinderlift. Für die Skilifte am Haldenköpfle gibt es noch keinen Öffnungstermin.

Langläufer sind am Schauinsland schon seit ein paar Tagen unterwegs. Die Loipe Stübenwasenspur ist geöffnet, ebenso wie die Schauinslandspur, die Rothaus-Runde und die Trainingsstrecke.

Schwarzwaldhochstraße

Die Skilifte Ruhestein, Unterstmatt und Seibelseckle haben den Anfang schon gemacht, sie sind seit Mittwoch, 29. November, in Betrieb. Auch am Mehliskopf und am Vogelskopf hofft man auf einen Start in die Saison zum Wochenende.

Am Mehliskopf sind schon mehrere Loipen geöffnet, zum Beispiel die Verbindung Hundseck - Herrenwies. Auch an Schwarz- und Geißkopf bei Seebach stehen die Loipen Langläufern zur Verfügung. Am Eichelberg bei Bad Peterstal-Griesbach (beides Ortenaukreis) sind die Loipen noch überwiegend zu.

Todtnauberg

Die Skilifte Todtnauberg nehmen am Freitag, 1. Dezember, 13 Uhr, den Stübenwasenlift in Betrieb und starten damit in die neue Saison. Am Samstag soll dann planmäßig auch der Kapellenlift öffnen.

Langläufer können sich schon auf einer Länge von knapp 40 Kilometern austoben. Präpariert sind unter anderem die Lange Panoramarunde und die Kapellenrunde.

Infos zum Skigebiet Todtnauberg gibt es hier.