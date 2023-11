Erster Schneespaß im Schwarzwald

per Mail teilen

Im Schwarzwald ist der Winter angekommen: zwar sind die Lifte noch nicht in Betrieb, aber Wintersportbegeisterte sind bereits unterwegs und genießen den ersten Schnee der Saison.

Auf dem Feldberg hat es ordentlich geschneit in der letzten Nacht. Und das bedeutet: die ersten Wintersportbegeisterten sind natürlich schon auf der Piste. So ein richtiges Winter-Wonderland ist es noch nicht. Trotzdem lassen sich viele den ersten Schneespaß nicht nehmen. So geht es schon jetzt mit dem Schlitten die ersten Hügel hinauf - und auch schnell wieder hinab.

So richtig einladend ist das Winterwetter am Feldberg noch nicht - Schlittenfahren geht trotzdem schon SWR

Sebastian Bargon hat die ersten Schneeenthusiasten am Sonntag begleitet:



Erste Langlauftouren am Notschrei

Zwar ist im Nordic Center am Notschrei die Loipe noch nicht gespurt, aber die ersten Langläufer sind trotzdem auch schon am Start. So auch Elisabeth Zink aus Freiburg, für die es bei den ersten Zentimetern Schnee gleich auf die Langlaufski geht.

Der erste Schnee lädt zu Winterspaziergängen ein SWR

Wir haben jetzt erstmal im Keller unsere Ski zusammengeordnet und waren dann gleich früh unterwegs. Vorher haben wir in der Webcam geschaut - zwanzig Zentimeter Neuschnee - Klasse.

Die Sonne ist noch ein wenig schüchtern

In Muggenbrunn kam sogar auch kurz die Sonne raus. Und die Wettervorhersage für die nächsten Wochen sieht auch besser aus. So ist Ingo Baumann, Inhaber einer Snowboardschule, frohen Mutes für die kommende Schneesportsaison.