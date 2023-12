Weihnachtsmarkt Freiburg zieht positive Bilanz

Der Freiburger Weihnachtsmarkt schließt am Samstagabend. Schausteller, Marktkaufleute und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe ziehen eine positive Bilanz.

Besonders an den ersten beiden Wochenenden war der Freiburger Weihnachtsmarkt gut besucht. An den Spitzentagen waren mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher an den sieben Standorten in der Freiburger Innenstadt. Insgesamt kamen an den 30 Veranstaltungstagen rund 1,1 Millionen Menschen - circa 100.000 Menschen weniger als im Vorjahr. Bis einschließlich Montag kamen 1.334 Reisebusse mit Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besuchern in Freiburg an. Die meisten davon kamen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

Zusätzliches Angebot an den Adventssonntagen

An den 134 Marktständen wurde in diesem Jahr auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt neben Glühwein, Kinderpunsch und Köstlichkeiten auch Kunsthandwerkliches verkauft. An den Adventssonntagen boten zusätzliche 15 Stände ihre Waren auf der Kaiser-Joseph-Straße an.

Erlös aus Jubiläumskollektion wird gespendet

Weil der Weihnachtsmarkt sein 50. Jubiläum gefeiert hat, gab es unter anderem eine Silbermünzenedition mit Sonderprägung und Jubiläums-Weihnachtsmarktgläser. Der Erlös aus der Jubiläumskollektion von gut 41.000 Euro wurde an verschiedene Freiburger Vereine gespendet.