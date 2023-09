Windrad-Sprengung: So umstritten war der Bau vor 20 Jahren

Der Bau der Windräder auf dem Schauinsland war vor 20 Jahren sehr umstritten. Nun werden sie gesprengt, damit an ihrer Stelle eine neue, große Windenergieanlage gebaut werden kann.

Am Freitag wird in Baden-Württemberg zum ersten Mal ein Windrad gesprengt. Die Windenergieanlagen auf der Holzschlägermatte am Schauinsland gingen im September 2003 an den Start, also vor genau 20 Jahren. Der Bau der beiden Windräder auf dem Schauinsland war sehr umstritten, besonders der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel war gegen diese Windenergieanlagen.

Erwin Teufel als Don Quichotte

Die Sprengung am Freitag ruft Erinnerungen wach an den umstrittenen Bau der beiden Windräder vor 20 Jahren. Ministerpräsident gegen Freiburger Oberbürgermeister. Teufel gegen Salomon. Die Auseinandersetzung der beiden früheren Amtsinhaber bestimmte monatelang die politischen Schlagzeilen in Baden-Württemberg. Der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) kämpfte vehement gegen die "Verspargelung der Landschaft", wie er es nannte. Der Freiburger OB Dieter Salomon (Grüne) ließ unbeirrt weiterbauen.

Teufel versuchte, die Baugenehmigung nachträglich aufzuheben und scheiterte. Salomon nahm die Anlage im September 2003 demonstrativ und publikumswirksam in Betrieb. "Erwin Teufel kämpft wie Don Quichotte gegen Windmühlen", sagte Salomon damals in Anlehnung an den ausweglosen Kampf des spanischen Ritters gegen den technischen Fortschritt im 17. Jahrhundert.

Warum werden die Windräder jetzt entfernt?

Am 1. September wird das erste der beiden Windräder gesprengt. Im Frühjahr 2024 soll dann das zweite Windrad folgen. Mit der Sprengung wurde eine Thüringer Firma beauftragt, die bereits mehrere Windräder gesprengt hat. Die Ökostrom Freiburg möchte auf der Holzschlägermatte statt den bisher zwei Windrädern ein einzelnes, deutlich größeres Windkraftwerk installieren. Es wird mit einer Höhe von 229 Metern eine Leistung von 9 bis 10 kWh im Jahr erbringen. Dieses neue Windrad soll doppelt so viel Strom erzeugen wie die beiden bisherigen Windenergieanlagen. Insgesamt sollen mit dem erzeugten Strom 3.500 Haushalte in Freiburg versorgt werden.

Die Stadt Freiburg hatte das neue Power-Windrad nach langwieriger Prüfung im vergangenen Jahr genehmigt. Oberbürgermeister Martin Horn sprach von einem Fortschritt für den Freiburger Klimaschutz.

"Das moderne Windrad wird ein neues, weit sichtbares Wahrzeichen für die Energiewende".

Wann und wie wird das Windrad gesprengt?

Um Punkt 14 Uhr wird der Sprengmeister am Freitag in seinem Verschlag auf der Holzschlägermatte auf den roten Knopf drücken. Mehrere Ladungen Dynamit werden detonieren und den 98 Meter hohen Betonturm wie einen Baum zu Fall bringen. Nur 10 Sekunden später ist dann eines von zwei Windrädern auf der Holzschlägermatte unterhalb des Schauinsland-Gipfels Geschichte. Man habe sich bewusst für diesen Weg entschieden. Es sei die schonendste Variante für Mensch und Natur, so ein Sprecher der Ökostromgruppe Freiburg. Alternativ hätte der Turm in Einzelteile zerlegt werden können, doch dies hätte tagelangen Baulärm bedeutet.

Was passiert mit dem Windradschrott?

Der Beton des Turmes soll nach der Sprengung zerkleinert werden. Anschließend soll er im Fundament des neuen Windrads verbaut werden. Die bereits abmontierten Rotorblätter können in diesem Fall nicht recycelt werden. Sie werden deshalb zerkleinert und in einem Betonheizwerk verbrannt. Auch im Ausland gebe es keine Nachfrage, die ausgedienten Windräder weiter zu nutzen, so Markowsky.

