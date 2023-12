Weihnachten nicht allein - viele Angebote in Südbaden ausgebucht

Angebote für Menschen in Südbaden, die Weihnachten nicht alleine feiern möchten, werden gut angenommen. Viele Angebote sind ausgebucht. Ehrenamtliche ermöglichen die Feiern.

Die Nachfrage nach Aktionen gegen Einsamkeit an Weihnachten ist in diesem Jahr groß. Lediglich die Gemeinde Denzlingen (Landkreis Emmendingen) nimmt bis Freitag noch letzte Anmeldungen für den Heiligabend in Gemeinschaft entgegen. Bürgermeister Markus Hollemann hat sich für die Feier eingesetzt und wird bei der Feier die Weihnachtsgeschichte vortragen. Durch Spenden aus der Bevölkerung und von lokalen Betrieben ist der Abend für die Teilnehmenden kostenlos. Ein ehrenamtliches Team wird sich um die Gäste sorgen. Eine Pfarrerin und ein Pfarrer werden bei der Feier einen Weihnachtssegen spenden. Bisher sind bei der Gemeinde rund 50 Anmeldungen eingegangen.

Villingen feiert mit Pizza, Musik und Geschichten Weihnachten

In Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat die Caritas am Heiligen Abend alle eingeladen, die nicht alleine Weihnachten feiern wollen. Angemeldet haben sich knapp 70 Personen. Für das kulinarische Angebot sorgen Pizzabäcker Maurizio Postiglione und seine Frau. Gemeinsam mit den rund 15 Ehrenamtlichen wird in Villingen musiziert und gesungen. Die Weihnachtsgeschichte steht an diesem Abend genauso im Mittelpunkt wie das Miteinander.

Bürgerzentrum "Treffpunkt" in Lahr ist für Weihnachten ausgebucht

Zur Heiligabendfeier in Lahr (Ortenaukreis) werden 20 Gäste erwartet. Mehr Menschen passten nicht ins Bürgerzentrum "Treffpunkt", teilte das Bürgerzentrum dem SWR mit. Nach einem gemeinsamen Abendessen ist ein gemütliches Beisammensein mit Musik und weihnachtlichen Geschichten geplant. Ein ehrenamtliches Team bereitet den Abend vor und gestaltet ihn.

Kleine Aktionen zu Weihnachten in der Nachbarschaft

Im Rahmen der bundesweiten Aktion "WirWeihnachten" gibt es auch in Südbaden viele kleine Feste. Die Idee der Aktion ist, dass alle in ihrer Nachbarschaft selbst eine Feier organisieren können und über eine Website dazu einladen können. Eine Karte mit allen Aktionen in Ihrer Nähe gibt es hier.

Ü60-Feiertagstelefon, um "einfach mal zu reden"

Zum siebten Mal gibt es 2023 außerdem das Silbernetz-Feiertagstelefon. Alle Menschen ab 60 Jahren können von Heiligabend um 8 Uhr bis Neujahr um 22 Uhr das Feiertagstelefon anrufen, wenn sie "einfach mal reden" wollen. Die kostenlose Rufnummer gibt es hier. Im Jahr 2022 klingelte das Feiertagstelefon insgesamt 5.628 Mal. Ein großer Anteil der Anrufe kam aus Baden-Württemberg. Das Netzwerk Silbernetz setzt sich gegen Einsamkeit im Alter ein.