Wegen sinkender Schülerzahlen sollen die Berufsschulen in Südbaden zusammengelegt werden. Das trifft auch die Auszubildenden der Floristik in Freiburg. Die Gegenwehr ist groß.

Die Zahl der Schüler geht zurück, Klassen werden zusammengelegt, kleine Schulen geschlossen - das kennt man ja bereits. Nun trifft es auch die Berufsschulen und hier unter anderem die Auszubildenden der Floristik. Sie müssen künftig zum Teil längere Schulwege in Kauf nehmen. Die Kritik daran wächst.

Floria Mayer ist Auszubildende im ersten Lehrjahr bei Florist Christian Weiß in der Freiburger Gerberau. SWR Eva-Maria Elias

Christian Weiß ist seit vielen Jahren Florist. Seit ein paar Jahren betreibt er nun sein Geschäft in der Freiburger Gerberau. Aktuell bildet er Floria Mayer zur Floristin aus. Zudem ist er im Prüfungsausschuss der Floristik in Freiburg. Doch Floria Mayer könnte seine vorerst letzte Auszubildende sein, denn der Beruf der Floristin und des Floristen sei in Freiburg akut bedroht, meint er.

Landkreise in Südbaden kooperieren - Schulstandort Floristik künftig in Villingen

Der Freiburger Schulausschuss hatte Ende November beschlossen, bestimmte Berufe künftig nicht mehr in Freiburg, sondern in anderen Landkreisen zu unterrichten. Auf Initiative des Landkreises Ortenau berieten die Stadt Freiburg und die Landkreise Schwarzwald-Baar und Lörrach über eine mögliche Zusammenlegung der Berufsschulstandorte. Das Regierungspräsidium Freiburg begleitet diesen Prozess. Entschieden wurde im Schulausschuss schließlich, dass die Floristik-Azubis künftig in Villingen an der Berufsschule unterrichtet werden sollen.

Freiburger Betriebe befürchten keine Azubis mehr zu finden

Christian Weiß und andere Floristinnen und Floristen in Freiburg befürchten, künftig keine Azubis mehr zu finden. Dass diese für die Berufsschule mehrere Wochen im Jahr nach Villingen müssten, könnte besonders minderjährige Auszubildende und deren Eltern abschrecken. Auch könnten die Betriebe nicht für mehrere Wochen im Jahr auf ihre Azubis verzichten, sie müssten dadurch weiteres Personal einstellen. Ob sich Betriebe dann noch einen Azubi leisten können, bleibe zu prüfen. Christian Weiß meint außerdem, dass durch die fehlende Zeit im Ausbildungsbetrieb der Aspekt des sozialen Lernens zu kurz käme. Der Kundenkontakt sei für Floristinnen und Floristen sehr wichtig und dürfe als Teil der Ausbildung nicht vergessen werden.

Azubis hätten sich gegen Floristik-Ausbildung entschieden

Floria Mayer beispielsweise ist bewusst für die Ausbildung nach Freiburg gezogen, weil sie Betrieb und Berufsschule an einem Ort hat. Sie hätte sich vermutlich für einen anderen Ort entschieden, wenn die Berufsschule in Villingen wäre. Auch in ihrer Klasse hätten sich einige anders entschieden, erzählt sie.

Unterschriftenaktion gegen Verlegung der Floristik-Azubis

Florist Christian Weiß und viele andere Ausbildungsbetriebe in Freiburg haben Briefe an den Oberbürgermeister Martin Horn geschrieben. Die Floristinnen und Floristen wollen versuchen, den Freiburger Gemeinderat umzustimmen. Dafür sammeln sie bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am 12. Dezember Unterschriften, dann entscheidet der Gemeinderat über das weitere Vorgehen.