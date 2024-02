Bis Heiligabend ist zwar noch ein bisschen hin. Doch eine Frage beschäftigt schon jetzt viele im Land: Gibt es in Baden-Württemberg endlich wieder weiße Weihnachten?

Die Sehnsucht nach Schnee zu Weihnachten ist nicht nur in Baden-Württemberg bei vielen Menschen groß. Für sie gehört er zu den Feiertagen dazu. Dabei ist das eher die Ausnahme als die Regel, wie der SWR-Wetterexperte Andreas Machalica erklärt. "Normal ist um diese Zeit das sogenannte Weihnachtstauwetter", sagt er. Meteorologen sprechen auch von einer sogenannten klimatologischen Singularität, die regelmäßig auftritt und dann zu ähnlichen Wetterlagen führt - an Weihnachten eben zu steigenden Temperaturen. Und wie sind die Aussichten nun in diesem Jahr?

Das Wetter in der Vorweihnachtswoche

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird das diesjährige Weihnachten nass statt weiß. Von Mittwoch bis in die Weihnachtsfeiertage sei unbeständiges und niederschlagsreiches Wetter zu erwarten, sagte ein DWD-Meteorologe. "Die Aussichten sehen nicht so schön aus, wir erwarten viel Regen", so der Experte. Doch zumindest der Start in die Vorweihnachtswoche dürfte vielerorts sonnig werden. Montag und Dienstag dominiere ein Hochdruckgebiet, erklärte der Meteorologe. "Das bedeutet viel Sonne, stellenweise aber auch Nebel." Dienstagnacht schwäche sich der Frost ab und es werde regnerisch.

Der Donnerstag könne sehr windig und stürmisch werden. Regen und Sturm könnten am Donnerstag und Freitag auch wieder Flüsse und Seen anschwellen lassen. Für den Schwarzwald gebe es markante Dauerregenwarnungen, so der DWD.

Leichte Abkühlung kurz vor Weihnachten

"In den Tagen vor Weihnachten erwarten wir kältere Luft, auch Schnee ist dann möglich - allerdings voraussichtlich nur in den höheren Lagen", so SWR-Wetterexperte Machalica. Dann könnte das Thermometer Temperaturen um den Gefrierpunkt oder sogar darunter anzeigen. In den flacheren Lagen rechnet Machalica nicht mit Schnee - denn dort wird es nach aktuellem Stand um die fünf Grad geben.

Wo sind die Chancen für Schnee zu Weihnachten am höchsten?

Schnee könnte es an den Feiertagen im Schwarzwald und in den Alpen geben, so Machalica. In den höher gelegenen und den südlichen Regionen von Baden-Württemberg sei die Chance auf weiße Weihnachten am größten. In den tieferen Lagen erwartet Meteorologe Machalica jedoch eher "grüne Weihnachten".

Dieser Trend verfestige sich derzeit, es sei aber noch nicht ganz sicher, ob er sich auch wirklich stabilisiere. Dazu ist es laut Machalica rund eine Woche vor Heiligabend noch zu früh.