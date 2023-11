Wegen Hochwassers war die Schifffahrt auf dem Rhein eingestellt. An der Schleuse bei Iffezheim lagen am Dienstag 35 Frachtschiffe fest. Mittlerweile dürfen sie weiterfahren.

Es ist ein Bíld, das selbst erfahrene Binnenschiffer auf dem Rhein nicht so häufig sehen. Am Dienstag waren es allein zwölf Schiffe im Oberwasser und noch einmal 23 Schiffe unterhalb der Iffezheimer Schleuse, die wegen des Rheinhochwassers zwangsweise festsaßen. Seit Dienstagabend kann die Schleuse wieder passiert werden.

Manche Frachter lagen am Dienstag bereits den sechsten Tag in Iffezheim (Kreis Rastatt). Entscheidend ist der Wasserstand am Rheinpegel bei Maxau (Karlsruhe). Steigt er über 7,50 Meter, muss die Schifffahrt zwischen Iffezheim und Germersheim eingestellt werden. Und so haben sich in Iffezheim Schiffe aus ganz Europa angesammelt. Franzosen, Belgier, Schweizer, Niederländer und auch ein paar deutsche Schiffe waren dabei und warteten.

Die Grafik der Website marinetraffic.live zeigt am 21. November 2023 um 15 Uhr den Stau von Schiffen an der Schleuse Iffezheim am Rhein. marinetraffic.live

Zeit wird mit unterschiedlichen Arbeiten überbrückt

Yari van Roi aus Belgien ist Steuermannsaspirant auf der "Paul Delvaux". Am Dienstag muss er zusammen mit seinen Kollegen die Bilge ihres Frachters trocken legen - das unterste Deck des Schiffes. Dort hat sich Öl aus der Maschine darüber angesammelt. Das muss ein Mal pro Jahr entfernt werden. Da kommt eine Hochwasser-Zwangspause gerade recht, berichtet der junge Mann.

Es ist langweilig, es ist dreckig und es stinkt. Aber der Job muss ja gemacht werden.

Auch auf den anderen Schiffen oberhalb der Schleuse Iffezheim sitzen die Matrosen nicht einfach faul herum. Auf der "Themhov" zum Beispiel ist Streichen des Maschinenraums angesagt, berichtet Steuermann Tom Lehmann. Das bedeutet putzen, schleifen und immer wieder streichen.

Das macht man immer, wenn man Zeit hat. Und wenn man hinten fertig ist, kann man vorne quasi wieder anfangen.

Für Kapitän Wesley Verhag und seine Mannschaft ist die Zwangspause eher kein Problem: Auf dem großen Containerfrachter "Themhov" wechselt die Mannschaft alle zwei Wochen im Schichtbetrieb. 14 Tage fahren, danach 14 Tage Heimaturlaub. Der Schichtwechsel fand gerade am Wochenende statt. Deshalb ist die Besatzung noch nicht so lange in Iffezheim.

Ein Güterschiff wartet auf die Weiterfahrt SWR

Zwangspause tut weh

Etwas mehr Langmut braucht dagegen der Schiffsführer der "Oosse" aus den Niederlanden. Der kleine Kiesfrachter ist einer der älteren Binnenfrachter auf dem Rhein. Er hat ein offenes Ladungsdeck und wird von seinem Inhaber geführt. Der ältere Herr lebt mit seiner Frau auf dem Frachter und berichtet, jeder Tag Zwangspause koste ihn um die tausend Euro. Das tue zwar weh, aber man müsse es um diese Jahreszeit einfach einkalkulieren.

Wartezeit verursacht Kosten

Größere Frachtschiffe wie die "Themhov" sind zumeist im Auftrag einer Reederei unterwegs. In diesem Fall ist der Heimathafen Duisburg. Die Besatzung kommt aus Deutschland, Tschechien und den Niederlanden. Und jeder unfreiwillige Liegetag in Iffezeheim kostet das Unternehmen geschätzte 4.000 Euro. Das bedeutet, alleine für dieses eine Schiff verursacht das Hochwasser auf dem Rhein Zusatzkosten von mindestens 16.000 Euro.

Schiffe stauen sich an der Schleuse Iffezheim SWR

Schifffahrt wieder freigegeben

Der Rhein zwischen Iffezheim und Germersheim ist am Dienstagabend wieder für die Schifffahrt freigegeben worden. Der Wasserstand des Pegels am Rhein bei Maxau fiel am Dienstagabend unter die kritische Marke von 7,50 Meter.

Die Schiffe können jetzt zwar wieder durch die Schleuse fahren. Die Geduld der Schiffsführer ist aber weiter gefragt: Denn in Iffezheim funktioniert nach dem Unfall in der vergangenen Woche eine von zwei Schleusen komplett nicht mehr.

Die zweite Schleuse ist wegen einer Revision ausgerechnet in diesen Tagen auch nicht voll einsetzbar. Und so dauert das Schleusen eines einzelnen Frachters aktuell bis zu 40 Minuten. An normalen Tagen werden in Iffezheim in der selben Zeit vier Schiffe abgefertigt.