Viele Loipen sind gespurt, viele Pisten präpariert: In Baden-Württemberg hat am Freitag die Wintersportsaison begonnen. Was in welchen Gebieten möglich ist, erfahren Sie hier.

In diesen Tagen können sich Skifahrer, Skilangläufer, Snowboarder und Rodler in Baden-Württemberg in vielen Skigebieten im Land austoben. Denn dank des vielen Schnees, der in den vergangenen Tagen gefallen ist, sind die Bedingungen für Wintersport vor allem im Süden und Südosten Baden-Württembergs sehr gut.

Welche Lifte sind wo in Betrieb? Hier unser Überblick:

Pünktlich zum Saisonstart sind am Freitag im Wintersportgebiet Feldberg im Schwarzwald sieben Lifte in Betrieb gegangen. "Es ist schon einiges los, die Leute sind heiß aufs Skifahren", sagte Julian Probst, der Geschäftsführer der Feldbergbahnen in Todtnau (Kreis Lörrach). Die Schneehöhe am Feldberg betrug am Freitag etwa 70 Zentimeter. Der Skigebiets-Verbund betreibt im Kerngebiet 17 Lift- und Bahnanlagen. Auch Ski- und Snowboardfahren unter Flutlicht sollte an einigen Anlagen im Land möglich sein - etwa in Hinterzarten (Breisgau-Hochschwarzwald) oder in Todtnau.

Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald-Tourismus GmbH, hat am Freitagmorgen in SWR Aktuell ein Interview zum Start in die Ski-Saison im Schwarzwald gegeben:

Bereits Mitte der Woche hatten Lifte der Schwarzwald-Gebiete Unterstmatt (Kreis Rastatt) , Seibelseckle (Ortenaukreis) und Ruhestein (Kreis Freudenstadt) nach ergiebigen Schneefällen den Startschuss für die diesjährige Skisaison gegeben.

Einen genauen Überblick finden Sie hier:

Auf der Schwäbischen Alb ist nach Angaben des Tourismusverbands zunächst ein Lift in Münsingen (Kreis Reutlingen) geöffnet. Zum Wochenende dürften es dann mehr werden, sagte ein Sprecher. Im Skigebiet Holzelfingen (Kreis Reutlingen) wurden am Freitag rund 30 Zentimeter Schnee gemessen. Die Betreiber der Wintersportarena Holzelfingen teilten im Internet mit, wegen des Neuschnees in der vergangenen Nacht seien seit Freitag alle Lifte geöffnet. Bei Münsingen (Kreis Reutlingen) sowie in den Skigebieten Meßstetten und Albstadt (beide Zollernalbkreis) waren am Freitag schon zahlreiche Langlaufloipen gespurt. Der Waldskilift in Schnittlingen (Kreis Göppingen) war am Freitag noch außer Betrieb, er soll aber nach Angaben der Betreiber am Samstag um 10 Uhr eingeschaltet werden. Es gebe dort "gute Wintersportbedingungen", heißt es auf der Homepage des Waldskilifts.

Im kleinen Skigebiet Mosbach-Nüstenbach (Neckar-Odenwald-Kreis) mit einer Abfahrtspiste von 220 Metern ist der Lift aktuell nicht in Betrieb. Der Grund: "Hier ist noch kein Schnee gefallen", sagte ein Sprecher des Skilifts dort dem SWR. Auch der Skilift auf dem Kohlhof bei Heidelberg steht derzeit noch still, dort liegt zwar ein bisschen Schnee, für Wintersport aber zu wenig. Pistenlänge dort: Etwa 200 Meter.

Wintersportfreunde, die am Bodensee und in Oberschwaben wohnen, können am Wochenende einen Ausflug in die benachbarten Skigebiete unter anderem im Allgäu und in Vorarlberg machen. Auch dort sind mehrere Skilifte in Betrieb.

Mehr Infos finden Sie hier:

Gutes Wintersportwetter am Sonntag

Meteorologe Peter Crouse vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet einen vielerorts sonnigen aber auch kalten Sonntag. Am Samstag rechnet der Experte mit Schneefällen. Für die Höhenlagen der Schwäbischen Alb rechnet der Wetterdienst mit 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee. Im Schwarzwald dürften 10 bis 20 Zentimeter dazukommen. Im Allgäu könnten sogar bis zu 30 Zentimeter fallen.

Schneien wird es am Samstag auch bis ins Flachland, so dass es an einigen Orten gute Chancen für eine Rodelpartie gibt. Auch für die kommende Woche hat der Meteorologe gute Nachrichten für Wintersportler: Der Schnee sollte vorerst in den Höhenlagen liegenbleiben.