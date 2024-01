Wo in der Region mit Staus und Straßensperrungen zu rechnen ist

Landwirte demonstrieren am Montag auch in Oberschwaben und am Bodensee gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Welche Protestaktionen bereits bekannt sind.

Obwohl die Ampelkoalition Teile der geplanten Subventionsstreichungen wieder zurückgenommen hat, wollen tausende Landwirte am Montag demonstrieren. Diverse Kundgebungen, Proteste und Sternfahrten dürften auch den Verkehr in der Region Bodensee-Oberschwaben behindern.

Protestaktionen im Kreis Sigmaringen Entlang der B311 gibt es schon am frühen Morgen punktuell Protestaktionen, zum Beispiel in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) oder bei Tuttlingen. Ebenso in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) und Sigmaringen. Laut einer Mitteilung der Stadt Sigmaringen ist ab 10 Uhr ein Demonstrationszug mit mehr als 350 Fahrzeugen ohne Kundgebung angekündigt. Bis zu 1.000 Landwirte in Ravensburg erwartet In Ravensburg werden bis zu 1.000 Landwirtinnen und Landwirte erwartet. Sie wollen sich bei der Oberschwabenhalle treffen und dann in die Innenstadt ziehen, wo eine Kundgebung geplant ist. In Biberach startet um 9 Uhr ein Traktorkonvoi über die B30 nach Laupheim (Kreis Biberach), wo mittags eine Kundgebung ist. Behinderungen auf der B31 erwartet Auch auf der B31 könnte es zu Behinderungen kommen, ist aus den aus den Bauernverbänden in der Region zu hören. Nach Salem (Bodenseekreis) ist eine Sternfahrt mit einer Kundgebung vor Ort geplant. Das Polizeipräsidium Konstanz hat Autofahrer dazu aufgerufen, am Montag nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben und das Auto stehen zu lassen.