Auch Landwirte in der Region haben für Montag umfassende Protestaktionen angekündigt - unter anderem in Karlsruhe, Pforzheim, Bretten und Bruchsal. Dort drohen Staus.

In Karlsruhe wollen Bauern mit rund 300 Traktoren und Schildern vom Messplatz durch die Stadt und zum Messegelände in Rheinstetten fahren. Auch wenn die Bundesregierung die geplanten Kürzungen der Subventionen für Bauern teilweise wieder zurücknehmen will, halte man an den Protestplänen fest, so der Karlsruher Landwirt Matthias Becker.

Staus und Verzögerungen möglich

In Bretten planen Bauern, den Berufsverkehr am Montagmorgen an der Kreuzung von B35 und B293 mit Traktoren auszubremsen. Hierzu laufen laut Stadt noch Gespräche mit den Behörden. Anschließend wollen sich die Landwirte einer Protestfahrt nach Bruchsal anschließen.

Nach Angaben der Stadt Pforzheim sind Proteste im Umfeld der A8-Anschlussstellen angemeldet. Es könne zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Außerdem soll eine Demo der Landwirte aus dem Enzkreis auf dem Pforzheimer Messplatz enden. Für die einzelnen Versammlungen wird mit etwa 50 bis 200 Teilnehmern und Traktoren oder Arbeitsmaschinen gerechnet.

Bauernproteste: Bundesregierung nimmt geplante Kürzungen teils zurück

Der Deutsche Bauernverband hatte ab Montag zu einer Aktionswoche gegen die geplanten Kürzungen von Subventionen für Landwirte aufgerufen.

Daraufhin hatte die Bundesregierung bekannt gegeben, die geplanten Kürzungen teilweise zurücknehmen zu wollen. Demnach soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben, wie die Bundesregierung am Donnerstag mitteilte. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen.

Landwirte: Es geht um mehr als um die Kürzungen

Der Vorsitzende des Vereins "Land schafft Verbindung", der Landwirt Christian Coenen aus Philippsburg (Kreis Karlsruhe), sagte dem SWR, die geplanten Kürzungen der Subventionen für die Bauern seien ohnehin nur die Tropfen gewesen, die das Fass zum Überlaufen gebracht hätten.

Auch Hemlut Koffler, der im Kreis Rastatt in Durmersheim Erdbeeren und in Ötigheim Gemüse anbaut, unterstützt mit seinem Betrieb die Proteste. Er sagte, es gehe auch um zu viele bürokratische Hürden für die Landwirte und zu wenig Wertschöpfung ihrer Arbeit. "Wenn es so weiter geht wie bisher, werden wir irgendwann keine lokale Lebensmittelproduktion mehr haben."