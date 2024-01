Die FDP kommt am Samstag im Stuttgarter Opernhaus zu ihrem Dreikönigstreffen zusammen. Ein Thema soll der Mitgliederentscheid über den Verbleib in der Ampel-Koalition sein.

Wenige Tage nach dem sehr knappen Votum der FDP-Mitglieder für einen Verbleib in der Ampel kommen die Liberalen am Samstag zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart zusammen.

Beim Treffen in der Stuttgarter Staatsoper hat der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner den Opfern der Flut in Teilen Deutschlands Solidarität zugesichert. Die Betroffenen könnten sich darauf verlassen, dass man solidarisch sei, sagte der Bundesfinanzminister. Man wolle den Staat nicht für alles zuständig machen, und er könne auch nicht für alles zuständig sein, so Lindner. "Aber wer unverschuldet in Not gerät, kann sich auf die Solidarität der Gesellschaft verlassen."

FDP-Chef zu Bauernprotesten: "Sie haben sich verrannt, bitte kehren Sie um."

Lindner äußerte sich unter anderem auch zu den angekündigten Protesten der Bäuerinnen und Bauern. Er kritisierte sie als "unverhältnismäßig". Der FDP-Chef richtete einen Appell an die Landwirtinnen und Landwirte: "Lassen Sie sich nicht

unterwandern und instrumentalisieren. Sie haben sich verrannt, bitte kehren Sie um." Außerdem warnte Lindner vor Grenzüberschreitungen wie bei einer Blockadeaktion gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag in Schleswig-Holstein.

Inhaltlich erteilte der Bundesfinanzminister den Bäuerinnen und Bauern eine klare Absage: "Man kann nicht auf der einen Seite von der gesenkten Stromsteuer profitieren wollen, man kann nicht zusätzliche Fördermittel für den Stallumbau fordern, und auf der anderen Seite auch an alten Subventionen festhalten. Wer neue Subventionen will, muss auch auf alte verzichten."

Aktivisten stören Rede von FDP-Bundesvorsitzenden Lindner

Aktivisten haben sich Zugang zur Stuttgarter Oper verschafft und das traditionelle Dreikönigstreffen der Liberalen gestört. Sie unterbrachen schreiend die Rede des FDP-Bundesvorsitzenden Lindner und entrollten im Opernsaal ein Transparent mit dem Slogan: "Menschen mitnehmen - Klimaschutz geht nur sozial gerecht." Die Regierung müsse das Klimageld einführen, so die Forderung der Aktivisten. Lindner unterbrach seine Rede und verwies auf den gesunkenen CO2-Ausstoß in Deutschland. Er sagte außerdem, wenn die Organisation Attac nun für das Klimageld werbe, sei dies das erste Mal, dass linke Autonome für das Wahlprogramm der FDP seien.

Eine Auswertung der Denkfabrik Agora Energiewende zeigt, dass 2023 in Deutschland rund zehn Prozent weniger Treibhausgasemissionen als 2022 ausgestoßen wurden. Es ist ein Rekordtief, das allerdings die Experten der Lobbyorganisation Agora Energiewende nur verhalten positiv bewerten. Der Rückgang sei wenig nachhaltig, da er auf eine schlechte Wirtschaftslage zurückzuführen ist. Geht es mit der Wirtschaft bergauf, geht wahrscheinlich auch der Ausstoß von Treibhausgasen nach oben.

FDP-Generalsekretär: Parallelgesellschaften in Köpfen beseitigen

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat sich beim Treffen der Liberalen für einen stärkeren Kampf gegen Parallelgesellschaften in Deutschland ausgesprochen. Man müsse bei der Steuerung und Kontrolle der Migration deutlich besser werden, sagte er. Aber man müsse gleichzeitig ein Gefühl entwickeln für die Menschen, die zu uns kämen.

Die Politik müsse alles dafür zu tun, dass besonders Kinder nicht mit einem ausländischen Bewusstsein aufwüchsen, sondern mit einer inländischen Identität. Bis vor Kurzem habe keiner wahrhaben wollen, dass im Land Parallelgesellschaften existierten, sagte Djir-Sarai. "Wer Parallelgesellschaften in den Städten Deutschlands beklagt, muss erst die Parallelgesellschaften in den Köpfen der Menschen beseitigen."

Bauernverbände übergeben Forderungen an FDP-Landeschef

Vertreterinnen und Vertreter von Bauernverbänden haben FDP-Landeschef Michael Theurer vor dem traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen Forderungen zu den geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung übermittelt. Diese müssten vollständig zurückgenommen werden, hieß es in einer Mitteilung vom Landesbauernverband und dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband.

Theurer sagte, er nehme die Sorgen ernst, verwies aber auf Sparzwänge der Bundesregierung. Als Reaktion auf Bauernproteste hatte die Bundesregierung am Donnerstag angekündigt, einen Teil der geplanten Subventionskürzungen zurückzunehmen.

FDP-Mitglieder stimmten nur knapp für Verbleib in der Ampel

Beim FDP-Mitgliedervotum hatten 52,2 Prozent dafür gestimmt, die Regierungsarbeit der Ampel fortzusetzen. 47,8 Prozent wollten das Bündnis beenden. Die Parteiführung ist laut Satzung nicht an das Ergebnis gebunden. Es handelt sich lediglich um ein Stimmungsbild. Lindner hatte den Ausgang der Mitgliederbefragung als klaren Auftrag gewertet, "im Regierungshandeln weiter liberales Profil zu zeigen". Die FDP steckt derzeit in einem Umfragetief - die Werte lagen zuletzt bei um die fünf Prozent.

Seit mehr als 140 Jahren starten die Liberalen am 6. Januar in Baden-Württemberg politisch in das neue Jahr. 1866 hatte sich ein Vorläufer der FDP, die Württembergische Volkspartei, in Stuttgart zur ersten "Dreikönigsparade" getroffen.