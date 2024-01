Landwirte wollen trotz Zugeständnissen der Bundesregierung auf die Straße

Die Landwirte in der Rhein-Neckar-Region planen trotz der Zugeständnisse der Bundesregierung Proteste gegen den Wegfall von Vergünstigungen beim Diesel und bei der Kfz-Steuer.

Die Bundesregierung will den Landwirten entgegenkommen und hat angekündigt, die geplanten Kürzungen abzumildern. Nach den massiven Bauernprotesten will die Bundesregierung unter anderem die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte zurücknehmen. Zudem soll die Subventionierung von Agrardiesel jetzt schrittweise abgeschafft werden. Viele Landwirte im Rhein-Neckar-Kreis, rund um Mannheim und Heidelberg und dem Neckar-Odenwald-Kreis wollen aber dennoch protestieren.

Erster Protesttag am Montag

Ab dem 8. Januar wollen die Bauern ihrem Ärger Ausdruck verleihen. Die Bundesregierung hatte die Kürzungen beschlossen, nachdem das Bundesverfassungsgericht Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb des regulären Haushalts mit Geld aus dem früheren Corona-Sonderfonds für unrechtmäßig erklärt hatte.

Bereits vor Weihnachten gab es Bauernproteste wie zum Beispiel hier in Meckesheim SWR

Traktordemo in Mannheim geplant

So hat der Kreisbauernverband Rhein-Neckar am 8. Januar eine Traktordemo in Mannheim geplant. Die Demonstranten wollen sich mit ihren schweren Fahrzeugen auf dem Parkplatz an der SAP-Arena sammeln. Punkt 15 Uhr soll die Kolonne starten und quer durch die Mannheimer Innenstadt fahren. Die Traktoren rollen über die Augusta-Anlage und den Ring weiter über die B 44 Richtung Sandhofen. Für den späten Nachmittag ist ein großes Mahnfeuer zwischen dem Mannheimer Ortsteil Scharhof und dem Weiler Kirschgartshausen geplant.

Kreisvorsitzender: Existenz der Bauern bedroht

Laut Wolfgang Guckert, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Rhein-Neckar, würden die Pläne der Ampel die Bauernhöfe in "ihrer Existenz" bedrohen. Ohne die Steuervergünstigungen kämen auf die Bauernhöfe hohe Zusatzbelastungen zu. In seinem eigenen rund 150 Hektar großen Betrieb rechnet Guckert mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von etwa 10.000 Euro. Pro Liter Diesel bekommen Landwirte derzeit 21,4 Cent über die Steuer zurückerstattet, außerdem sind landwirtschaftliche Gerätschaften von der Kfz-Steuer befreit.

Es gibt derzeit für uns keine Alternative zum Diesel.

Proteste im Kraichgau

Landwirt Dominik Ernstberger aus Sinsheim hat dem SWR gesagt, die Zugeständnisse der Bundesregierung seien ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es müssten aber alle geplanten Streichungen sofort zurückgenommen werden.

Geplant ist ein Traktor-Umzug von Meckesheim über Sinsheim nach Rauenberg, Wiesloch und zurück. Start könnte am späten Montagvormittag sein. Es könnten mindestens 300 Schlepper und Traktoren teilnehmen. Blockaden sind allerdings keine geplant, damit die Stimmung in der Bevölkerung nicht gegen die Bauern kippt.

Proteste im Neckar-Odenwald-Kreis

Die Bauern im Neckar-Odenwald-Kreis wollen am Montag morgen zwischen 6 und 9 Uhr mit Traktoren die Auffahrt der A81 bei Osterburken dichtmachen. Es werden mehrere hundert Traktoren aus mehreren Landkreisen erwartet. Organisiert wird die Aktion von Bauernverband und "Land schafft Verbindung".